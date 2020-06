Viterbo, arrestato dai carabinieri pusher con marijuana e cocaina

Condividi Pin 3 Condivisioni

Il giovane assuntore sarà segnalato alla Prefettura di Viterbo

Viterbo, arrestato pusher con marijuana e cocaina – I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Viterbo hanno attuato un sevizio di osservazione in centro finalizzato a reprimere episodi di spaccio nella cittadina. Durante il servizio hanno notato un giovane del luogo, pregiudicato, mentre cedeva una dose di 4 grammi di marijuana ad un giovane assuntore; i carabinieri immediatamente sono intervenuti per bloccare l’azione di spaccio. Dopo avere fermato lo spacciatore ne hanno perquisito l’abitazione, dove hanno trovato altri 30 grammi di marijuana, 1,5 grammi di cocaina e materiale per confezionare le dosi. Lo spacciatore a quel punto è stato dichiarato in arresto. Il giovane assuntore sarà segnalato alla Prefettura di Viterbo.