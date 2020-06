Condividi Pin 30 Condivisioni

Sul posto Capitaneria e Flavia Servizi. Nei prossimi giorni sopralluogo più approfondito per capire la natura del problema

Ladispoli, fogne intasate: odori nauseabondi in via del mare –

Ladispoli, fogne intasate: odori nauseabondi in via del mare

Non ce la facevano più a sopportare quel cattivo odore che ormai da tempo invadeva l’intera zona e così i residenti di via del Mare hanno deciso di allertare le autorità preposte per cercare di capire che cosa fosse a provocarlo.

Il sentore iniziale, un possibile ‘guasto’ alle fogne della zona, è stato confermato dal sopralluogo della Guardia Costiera di Ladispoli e della Flavia Servizi. Una volta giunti sul posto i tecnici della municipalizzata del Comune, congiuntamente agli uomini della Guardia Costiera hanno potuto constatare che le fogne della via erano praticamente intasate.

I tecnici della Flavia hanno immediatamente provveduto allo spurgo della fogna così da ‘rimediare’ almeno per il momento al problema.

Nei prossimi giorni, però, sarà effettuato un sopralluogo un po’ più approfondito per capire se sia necessario effettuare un intervento più approfondito. Non è escluso che infatti il problema che si è venuto a creare dipenda dalle ‘condizioni di salute’ dell’impianto fognario. Se così fosse l’unica strada da percorrere sarebbe quella di rifarlo completamente.