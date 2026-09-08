 
Ladispoli

Virtus Marina di San Nicola, l’11 settembre la grande presentazione della nuova stagione in Piazza Rossellini

8 Settembre 2026





La A.S.D. Virtus Marina di San Nicola avverte gli sportivi, le famiglie, la cittadinanza di Ladispoli e i paesi dell’attiguo territorio facenti parte dell’Area Metropolitana di Roma che venerdì 11 settembre presenterà l’attività didattica e agonistica ai tesserati, agli imprenditori e agli appassionati del genere Calcio Dilettante. Il tutto avverrà in piazza Rossellini dalle 20 alle 21.30 alla presenza delle autorità comunali che esprimeranno l’auspicio in favore del club di Guido e Ian Deleuse.

Virtus Marina di San Nicola, l’11 settembre la grande presentazione della nuova stagione in Piazza Rossellini
Virtus Marina di San Nicola, l’11 settembre la grande presentazione della nuova stagione in Piazza Rossellini

Sul palco i dirigenti guidati dal direttore generale Pietro Bosco e i giovani calciatori si alterneranno al sindaco Alessandro Grando, all’assessore al Turismo Marco Porro, ai delegati alle attività sportive Stefano Fierli e Fabio Ciampa, figura dirigenziale legata alla prima squadra.

Alla manifestazione parteciperanno i giornalisti ladispolani e i colleghi provenienti da Civitavecchia, Roma e Ostia visto l’interesse legato al Calcio di base. A tal proposito per l’evento la società di Marina di San Nicola ha individuato nella voce radiofonica del calcio regionale Massimiliano “Max” Cannalire il conduttore dell’evento.

Musica e qualche sana idea in favore delle famiglie degli atleti e degli istruttori con la volontà ferrea della società di Guido e Ian Deleuse di mettere a disposizione di Ladispoli e dei paesi vicini la capacità imprenditoriale già mostrata in altre discipline.

Appuntamento doppio, per la Virtus Marina di San Nicola, che dopo un’estate di lavoro organizzativo e dirigenziale, comincia il 7 con l’apertura al campo di ogni attività, e l’11 si presenta al grande pubblico.

Buon Calcio a tutte e a tutti.