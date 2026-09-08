La A.S.D. Virtus Marina di San Nicola avverte gli sportivi, le famiglie, la cittadinanza di Ladispoli e i paesi dell’attiguo territorio facenti parte dell’Area Metropolitana di Roma che venerdì 11 settembre presenterà l’attività didattica e agonistica ai tesserati, agli imprenditori e agli appassionati del genere Calcio Dilettante. Il tutto avverrà in piazza Rossellini dalle 20 alle 21.30 alla presenza delle autorità comunali che esprimeranno l’auspicio in favore del club di Guido e Ian Deleuse.

Virtus Marina di San Nicola, l’11 settembre la grande presentazione della nuova stagione in Piazza Rossellini

Sul palco i dirigenti guidati dal direttore generale Pietro Bosco e i giovani calciatori si alterneranno al sindaco Alessandro Grando, all’assessore al Turismo Marco Porro, ai delegati alle attività sportive Stefano Fierli e Fabio Ciampa, figura dirigenziale legata alla prima squadra.

Alla manifestazione parteciperanno i giornalisti ladispolani e i colleghi provenienti da Civitavecchia, Roma e Ostia visto l’interesse legato al Calcio di base. A tal proposito per l’evento la società di Marina di San Nicola ha individuato nella voce radiofonica del calcio regionale Massimiliano “Max” Cannalire il conduttore dell’evento.

Musica e qualche sana idea in favore delle famiglie degli atleti e degli istruttori con la volontà ferrea della società di Guido e Ian Deleuse di mettere a disposizione di Ladispoli e dei paesi vicini la capacità imprenditoriale già mostrata in altre discipline.

Appuntamento doppio, per la Virtus Marina di San Nicola, che dopo un’estate di lavoro organizzativo e dirigenziale, comincia il 7 con l’apertura al campo di ogni attività, e l’11 si presenta al grande pubblico.

Buon Calcio a tutte e a tutti.