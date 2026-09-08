Sono ufficialmente iniziati i lavori per la terza edizione della Festa degli Angeli, in programma il prossimo 4 ottobre, un appuntamento che negli ultimi anni ha saputo coinvolgere e unire profondamente la comunità di Cerveteri. Ieri si è svolta una prima e proficua riunione organizzativa che ha visto insieme Rioni, Associazioni, Pro Loco, Amministrazione e Organizzatori, pronti a lavorare fianco a fianco per una nuova edizione ricca di novità e ancora più aperta alla partecipazione della città.

Festa degli Angeli a Cerveteri, al via i lavori per la terza edizione: appuntamento il 4 ottobre

Resta intatto lo spirito che accompagna la manifestazione fin dalla sua nascita: condivisione, memoria e partecipazione. La Festa degli Angeli vuole essere prima di tutto un inno alla vita, una giornata per ritrovarsi, stare insieme e ricordare con affetto i nostri Angeli, che continuano a vivere nel cuore delle loro famiglie, degli amici e dell’intera comunità. Un’iniziativa cresciuta negli anni grazie al contributo di cittadini, associazioni, rioni, volontari e tante realtà del territorio, mantenendo sempre intatto il suo significato più profondo: celebrare la vita attraverso il ricordo.

Dopo il grande coinvolgimento delle precedenti edizioni e il percorso che ha portato anche all’intitolazione di Via Angeli Ceretani, l’obiettivo è continuare a far crescere una Festa che appartiene ormai all’intera comunità, unendo memoria, solidarietà e condivisione.