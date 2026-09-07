In Piazza IV Novembre dalle 8 alle 11.30 l’iniziativa organizzata dal Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV. Il sangue raccolto sarà destinato al Policlinico Gemelli di Roma. Patrocinio del Comune di Bracciano e supporto delle associazioni del territorio.

Bracciano, domenica 13 settembre torna la raccolta di sangue per il Policlinico Gemelli –

BRACCIANO – Una domenica dedicata alla solidarietà e a un gesto semplice che può fare una grande differenza. Domenica 13 settembre 2026, dalle 8 alle 11.30, Piazza IV Novembre a Bracciano ospiterà una nuova raccolta di sangue organizzata dal Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV, con le donazioni destinate alle necessità trasfusionali della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Bracciano e con il supporto di AVAB Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Bracciano e AssoCommercianti Bracciano, confermando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra volontariato, istituzioni e realtà associative locali.

“Un piccolo gesto può fare una grande differenza” è il messaggio scelto per accompagnare la giornata. Un invito rivolto alla cittadinanza a dedicare pochi minuti del proprio tempo a un atto concreto di solidarietà. Il sangue, infatti, non può essere prodotto artificialmente e la disponibilità di scorte adeguate è fondamentale ogni giorno per interventi chirurgici, emergenze, terapie e assistenza ai pazienti.

In linea generale, possono donare le persone tra i 18 e i 65 anni, con un peso di almeno 50 chilogrammi, previa valutazione dell’idoneità da parte del personale sanitario. Gli uomini possono effettuare fino a quattro donazioni di sangue intero all’anno, mentre per le donne in età fertile il limite è di due, rispettando un intervallo minimo di 90 giorni.

L’appuntamento di Bracciano vuole essere anche un momento di sensibilizzazione, per avvicinare nuovi donatori e ricordare quanto la partecipazione di ciascuno possa trasformarsi in un aiuto prezioso per chi sta affrontando un momento di difficoltà.

Domenica 13 settembre, quindi, appuntamento in Piazza IV Novembre dalle 8 alle 11.30. Un piccolo gesto, pochi minuti del proprio tempo e una scelta capace di contribuire a salvare una vita.

“Una comunità che dona è una comunità più forte”.