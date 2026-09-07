Domenica 27 settembre 2026 appuntamento con motori, storia e passione. Il gruppo ladispolano partirà alle ore 8 davanti al Comune per raggiungere insieme Fabrica di Roma.

Auto d’epoca a Fabrica di Roma: alla grande mostra presenti anche i Volanti Storici Ladispoli –

FABRICA DI ROMA – Una giornata all’insegna dei motori, della storia e della passione per le quattro ruote. Domenica 27 settembre 2026 Fabrica di Roma ospiterà la Mostra Auto d’Epoca 2026, organizzata da Auto Moto Vintage Fabrica di Roma, con la partecipazione anche dei Volanti Storici Ladispoli.

Il gruppo ladispolano, presieduto da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, sarà presente con i propri equipaggi per condividere una nuova giornata dedicata alle vetture che hanno segnato epoche e generazioni. Un’occasione non soltanto per ammirare automobili storiche, ma anche per ritrovarsi nel segno di una passione capace di unire appassionati, famiglie e curiosi.

Per i partecipanti provenienti da Ladispoli il ritrovo è fissato alle ore 8 davanti al Comune, da dove il gruppo partirà alla volta di Fabrica di Roma. L’iscrizione, comprensiva di colazione, avrà un costo di 5 euro. Per chi lo desidera, durante la giornata sarà inoltre disponibile un servizio di street food per il pranzo.

La manifestazione si svolgerà a Piazzale Madre Teresa di Calcutta. Il programma prevede dalle ore 9 l’arrivo e la sistemazione delle auto d’epoca, mentre alle 10.30 prenderanno il via le votazioni per scegliere le vetture migliori. Alle 12 spazio al pranzo con lo street food, alle 14 è prevista l’estrazione dei premi della lotteria e alle 15 la premiazione delle migliori automobili. Gran finale alle 16.30, con il giro delle vetture per le vie del paese.

Per i Volanti Storici Ladispoli si tratta di un nuovo appuntamento nel segno della valorizzazione del motorismo storico e della voglia di condividere la strada, le emozioni e il piacere di stare insieme.

“La passione in movimento” continua così a portare il nome di Ladispoli anche fuori città, facendo incontrare persone e territori attraverso il fascino senza tempo delle auto d’epoca.

Per informazioni:

Pasquale Carbone: 339 4424498

Fabio Ricca: 347 7846786