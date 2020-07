Condividi Pin 7 Condivisioni

Lo rende noto dal proprio profilo social il Consigliere PD della Regione Lazio Michela Califano

Violenza sulle donne, Califano: “Al lavoro per aprire una nuova casa rifugio nella Provincia di Roma” – Così il Consigliere PD della Regione Lazio Michela Califano dal proprio profilo social: “Da qualche mese, insieme a tanti amici e colleghi, sto lavorando a un progetto al quale tengo molto: realizzare in questa parte di litorale, nel quadrante ovest, una nuova casa per le donne vittime di violenza. Un modo per ampliare i servizi già attivi con lo sportello antiviolenza.

Un sogno, esplicitato durante il dibattito sul Revenge Porn, che sta vedendo il fondamentale supporto di Giovanna Pugliese (assessore regionale alle pari opportunità) e Anna Maria Anselmi (assessore alle politiche sociali del Comune di Fiumicino).

Qui trovate il mio intervento su Radio Cusano Campus per il quale ringrazio Livia Ventimiglia

▶ https://bit.ly/2zZ9cAR

Si tratta di strutture sostenute dalla Regione Lazio che accolgono donne e mamme con i loro figli dando loro l’opportunità di ripartire e di essere autonome, sia psicologicamente che economicamente.

A oggi sono 23 i centri antiviolenza esistenti e 9 le case rifugio pienamente funzionanti. Sette quelle di prossima apertura.

Un lavoro immenso per supportare chi è stato vittima di uno dei reati più abominevoli che esistano.”