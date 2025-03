Cosa vuole dire? Che forse il Lotto ha un problema da risolvere

Vinti 50mila euro al Lotto grazie all’intelligenza artificiale – di Giovanni Zucconi

Qualche giorno fa, sulla stampa nazionale e non solo, è apparsa una notizia molto particolare e, a suo modo, con un impatto devastante: Vinti 50mila euro al Lotto grazie all’intelligenza artificiale.

Che cosa era successo? Tre studenti dell’Università del Salento, hanno ottenuto due vincite consecutive al Lotto. Vincendo complessivamente 50.000 euro.

Una bella cifra. Due vincite che, secondo il racconto dei tre fortunati studenti, è stata ottenuta grazie all’elaborazione di un modello di Intelligenza Artificiale. Modello che si è basato non sui numeri che ritardavano ad uscire, come si fa di solito, ma su quelli che erano usciti più spesso.

Cosa significa tutto questo? Le spiegazioni sono due. La prima è che i ragazzi hanno avuto una fortuna sfacciata. Lo afferma il loro professore Fabrizio Durante, docente di Probabilità e Statistica Matematica all’Università del Salento: “Il gioco del Lotto è puramente casuale, quindi non è possibile prevedere l’esito di un’estrazione basandosi su quelle precedenti. Anche strategie basate su numeri già estratti non danno la certezza di vincere. I ragazzi hanno avuto coraggio e a volte la fortuna aiuta gli audaci.”

La seconda, e i responsabili del Lotto dovrebbero prenderla in considerazione, è che il Lotto abbia un problema. Non dico che sia truccato, ma semplicemente che potrebbe avere un problema.

Se una roulette di un casinò non è poggiata su un tavolo perfettamente in piano, o se ha qualche imperfezione, i numeri non usciranno più con la stessa probabilità. Ma ci saranno dei numeri che avranno una probabilità di uscire leggermente maggiore. Non c’è una truffa. Semplicemente non ci sono più le condizioni per una perfetta causalità.

E se il lotto non avesse, in questo momento, una condizione di perfetta causalità? E se gli universitari del Salento avessero sfruttato questa imperfezione? Lo scopriremo nelle prossime estrazioni. Se i ragazzi continueranno a vincere, qualche dirigente del Lotto dovrebbe cominciare a preoccuparsi.