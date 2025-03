Santa Marinella: Alex Cosimi è il nuovo segretario del circolo di Forza Italia

Si è svolto il 15 marzo alle ore 18 in via Gramsci 19 il congresso di Forza Italia per eleggere il segretario politico di Santa Marinella.

Due candidature: Federico Fattorini e Alex Cosimi che hanno trovato una sintesi per poter governare insieme il territorio con l’elezione a segretario di Alex Cosimi e Federico Fattorini, vicesegretario. Il congresso presieduto dal Capogruppo di FI al Comune di Civitavecchia, Luca Grossi si è aperto con il saluto dell’on. le Alessandro Battilocchio, coordinatore provinciale e Laura Pastore, consigliere LAZIOcrea e responsabile degli enti locali FI .

Tanta partecipazione e molti interventi dei cittadini e del Consigliere Domenico Fiorelli. Con Forza Italia comincia una nuova stagione azzurra per far brillare la perla del Tirreno.

Alex Cosimi, già colonna portante del partito nelle scorse elezioni e parte integrante della squadra di centrodestra, è il nuovo segretario.