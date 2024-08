L’intervista al direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia

Vincenzo Bellelli: “La splendida bellezza e la ricca articolazione della Banditaccia si possono percepire meglio dall’alto di una mongolfiera” – di Giovanni Zucconi

Come molti di voi già sapranno, anche se a mio parere l’evento non è stato percepito in tutta la sua reale importanza, dal 6 agosto al 30 agosto, nel Parco Archeologico di Tarquinia e Cerveteri sarà attivo un servizio che permette di ammirare dall’alto, a bordo di una mongolfiera frenata, tutta la splendida bellezza delle Necropoli di Cerveteri e di Tarquinia.

In particolare, il servizio sarà attivo a Tarquinia dal 6 agosto fino al 14 agosto. E a Cerveteri dal 22 agosto fino a 30 agosto.

Si tratta di un progetto innovativo e, per alcuni aspetti, anche rivoluzionario se ci riferiamo alle nostre aree archeologiche. Ma non va visto come un gadget che viene offerto ai visitatori delle due Necropoli. Non è un espediente per attrarre più turisti. Ma è, a tutti gli effetti, una modalità nuova e spettacolare per fare percepire tutta la complessità e la ricca articolazione delle due Necropoli. In particolare, per la sua natura, quella della Banditaccia. Un modo nuovo, probabilmente quello più corretto, di far fruire due delle necropoli più belle, articolate ed estese d’Europa.

Vincenzo Bellelli: “La splendida bellezza e la ricca articolazione della Banditaccia si possono percepire meglio dall’alto di una mongolfiera”

Per farci spiegare meglio la natura del nuovo servizio, e la sua importanza, abbiamo intervistato il Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, Vincenzo Bellelli. Che ringraziamo per la sua gentile disponibilità.

Il servizio “Etruschi in mongolfiera” è già attivo a Tarquinia dal 6 agosto. Avete già qualche riscontro i termini di gradimento dei visitatori della Necropoli?

“I visitatori stanno rispondendo molto bene. C’è molto interesse, e le persone si divertono. È una modalità nuova per apprezzare il sito archeologico, e c’è un riscontro molto positivo.”

Tutto sta andando secondo le vostre aspettative

“Abbiamo affrontato questa esperienza anche in modo sperimentale. I voli vincolati sulle aree archeologiche se ne sono già fatti. Ma da noi è la prima volta. Quindi anche per noi è stata una sorpresa, quando siamo saliti per primi con la mongolfiera, rendersi conto di quello che si vede a trenta metri.”

Trenta metri? Avevate comunicato che si sale fino a quindici/venti metri con la mongolfiera

“La cosa interessante è che se ci sono le condizioni metereologiche adatte, la mongolfiera può salire fino a trenta metri, e non venti come avevamo prudentemente comunicato. E a trenta metri, la visuale libera è molto suggestiva. È veramente tutto molto bello, divertente ed emozionante.”

Si aspetta la stessa risposta e lo stesso gradimento anche a Cerveteri?

“Sì, abbiamo molte aspettative. Perché Cerveteri ha in più le volumetrie dei tumuli che non si possono apprezzare a Tarquinia. E c’è tutto l’aspetto urbanistico. Di come si sviluppano i vari isolati e i quartieri della Necropoli. Quindi abbiamo aspettative, se possibile, ancora maggiori.”

Dotate i passeggeri della mongolfiera anche di un binocolo, vero?

“Intanto, prima di farli salire in mongolfiera, facciamo una piccola introduzione a terra. Gli mostriamo una mappa dove sono evidenziati i luoghi che vedranno dall’alto. Gli spieghiamo cosa vedranno. Sia verso il mare che verso l’entroterra. Poi effettivamente distribuiamo un binocolo professionale per poter vedere meglio qualche punto specifico. Ma non è detto che verrà usato …… Io stesso non l’ho usato. Quando stai lassù è talmente bello, che ti godi la bellezza dello spettacolo, e la leggerezza di stare in aria.”

Questo servizio di mongolfiere a Cerveteri è anche un modo per valorizzare ed evidenziare meglio l’estensione e la bellezza della Necropoli della Banditaccia. Che è stata considerata da sempre come solo quella all’interno del recinto

“Con questo progetto vogliamo fare apprezzare la complessità e l’articolazione della necropoli nella sua estensione. Questo è uno dei tanti progetti di valorizzazione resi possibili dalla visione dall’alto delle aree archeologiche. È stato pensato proprio per fare divertire i visitatori, ma anche per fare capire loro la peculiarità della Banditaccia, che è possibile apprezzare appieno solo dall’alto. Dalla Mongolfiera vedi proprio quello che dice l’Unesco: vedi lo sviluppo urbanistico della città dei morti… E questo lo puoi vedere solo dall’alto.

Vincenzo Bellelli: “La splendida bellezza e la ricca articolazione della Banditaccia si possono percepire meglio dall’alto di una mongolfiera”

Un modo nuovo di comunicare, di far percepire e, soprattutto, fruire la Necropoli della Banditaccia

“Noi punteremo sempre di più su queste modalità di vista dall’alto. Che ci permettono di spiegare bene la complessità, l’articolazione e l’estensione della Banditaccia. Ma soprattutto ci permette di far vedere che si tratta di un insieme organico e articolato. E questo aspetto si coglie bene solo dall’alto. Quando sei sotto non percepisci tutta questa complessità di relazioni. Non percepisci che è un po’ come per i pianeti. Dove ci sono dei tumuli grandi con intorno quelli più piccoli. Anche se a Cerveteri abbiamo il problema delle chiome degli alberi che coprono un po’ la visuale. Comunque, dalla mongolfiera riesci a vedere quello che da terra non vedi. Da terra non percepisci tutta la bellezza di questo luogo. Già a Tarquinia tutto questo è evidente, ed è spettacolare. Ma a Cerveteri lo sarà ancora di più.”

Sta raccontando questo progetto come se fosse il primo di una serie che si baseranno sulla vista dall’alto delle due Necropoli

“Per il momento abbiamo un riscontro molto positivo da parte dei visitatori, che apprezzano molto questa modalità nuova di fruizione. Per fare un bilancio complessivo dobbiamo aspettare la fine del progetto. E se sarà positivo, lo potremo sicuramente ripetere anche in futuro. Poi ipotizziamo di lavorare anche con i droni e con la fotografia aerea. Per creare, per esempio, dei video promozionali ed educativi ancora più efficaci. Il tema del volo dall’alto sulle Necropoli è al centro nei nostri progetti.”

Nell’ultima intervista ci aveva anticipato anche la partenza di un servizio gratuito di pulmini per collegare le due necropoli

“Questo servizio non è ancora partito. Lo faremo partire in autunno, quando sono previste delle importanti iniziative espositive distribuite tra Tarquinia e Cerveteri. Offriremo gli spostamenti in navetta a tutti quelli che acquisteranno il biglietto dell’intero circuito del Parco. Ma lo faremo partire in occasione delle mostre.”

Un’ultima domanda. A che punto sono le attività per aprire il centro accoglienza a Cerveteri?

“Abbiamo già sistemato il problema delle fogne, e acquisite dalla Soprintendenza le aree dietro il Visitor Center. Adesso anche il grande parcheggio è passato al Parco. Adesso stiamo facendo le verifiche agli altri impianti, che sembrano funzionanti. Contiamo di utilizzare gli ambienti al più presto, spostando la biglietteria.”