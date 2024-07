Numerosi gli incendi di boschi e sterpaglie dal primo pomeriggio di oggi su Roma e provincia.

Alle ore 12:30 circa presso il Comune di Albano Laziale in Via Santa Maria in Fornarola, due squadre VVF e un’autobotte sono state impegnate per domare le fiamme che si erano propagate nelle vicinanze di un depuratore.

Alle ore 13:00 circa, a Cerveteri in Via di Castel Campanile è stato richiesto l’intervento del DOS (Direttore Operazioni Spegnimento), per un vasto incendio di sterpaglie.

Dalle 14:00 circa, in Via Mezzoiuso, 28 due squadre VVF, un’autobotte e i GOS sono impegnati per estinguere un’esteso incendio di bosco arrivato a 50 metri circa dalle abitazioni. Al momento non risultano persone ferite o coinvolte.