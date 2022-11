Viaggi, servizi e intrattenimento: la app più utili nel Lazio

Oggi passiamo la maggior parte del nostro tempo davanti a uno smartphone. Ci connettiamo alla rete utilizzando sempre più spesso dispositivi mobili. Il computer diventa sempre di più uno strumento di lavoro o comunque un oggetto da tenere in casa. In questo contesto, le app di smartphone e tablet diventano degli strumenti sempre più utili e versatili praticamente per ogni tipo di attività. Le applicazioni diventano utilissime quando siamo in viaggio, e non solo. Oggi sono utilizzate anche per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Vediamo insieme quali sono le app più utili e più utilizzate nel Lazio.

Le app per visitare Roma e il Lazio

Il Lazio è una delle regioni italiane con i maggiori flussi turistici del Bel Paese. Ovviamente la città di Roma attira ogni anno milioni di turisti provenienti da tutto il mondo. La app “ROMA Guida Biglietti & Hotel”, scaricata da più di 100.000 utenti permette di fruire di guide interattive, di mappe, di prenotare visite guidate e hotel nella Capitale. È possibile anche creare i propri itinerari personalizzati, leggendo e ascoltando informazioni sui monumenti più significativi da visitare. “MiC Roma” permette l’accesso a numerose informazioni sui venti musei civici capitolini, con app dedicate proprio ai singoli punti di interesse come il Museo dell’Ara Pacis, il Mercato di Traiano e i Musei Capitolini. Ovviamente è importante organizzarsi anche per spostarsi all’interno della città, cosa non sempre semplicissima. La Città Eterna, infatti, purtroppo non vanta grandi primati dal punto di vista della mobilità pubblica. Tuttavia, ci sono diverse app che possono venire incontro a chi si sposta con metro, bus e tram, come ad esempio “Probus Roma”, o “Moovit”. Per ripartire e recarsi in aeroporto, può essere molto utile l’app “Rome Airports”, ovvero l’applicazione ufficiale degli aeroporti di Ciampino e Fiumicino. Questa fornisce informazioni sui collegamenti tra la città e gli aeroporti, consente di visualizzare una pratica mappa dell’aeroporto, fornendo diverse informazioni su parcheggi, negozi e punti di ristoro all’interno delle strutture.

Per muoversi in tutta la regione Lazio si rivela molto utile la “Lazio Travel & Explorer Offline Tourist Guide”. Perfetta anche nel caso non si disponga di connessione dati o wi-fi. L’app fornisce varie indicazioni sulla regione e sulle sue particolarità naturalistiche, gastronomiche, artistiche, e non solo. Vengono anche segnalate diverse attività e diversi luoghi di interesse. Gli appassionati di slow tourism, che amano visitare i borghi potranno usufruire anche di “Borghi del Lazio”, app incentrata sul territorio dei Castelli Romani. È l’ideale per scoprire come spostarsi, dove mangiare, dove trovare hotel, alberghi diffusi e leggere le recensioni delle strutture in elenco.

Le app di servizi utili

Le app tornano utilissimi non solo ai visitatori, ma anche a chi nel Lazio ci vive. È il caso dell’applicazione “SaluteLazio”, che permette di consultare le strutture mediche laziali più vicine grazie alla geolocalizzazione. Così a seconda dell’evenienza si possono trovare Pronto Soccorso, Guardia Medica, Drive In, ambulatori di cure primarie, ambulatori pediatrici, centri vaccinali, nonché l’elenco delle farmacie di turno a Roma e in provincia. Un servizio molto utile offerto è quello di rilevare costantemente l’affluenza degli ospedali, indicando quello al momento meno frequentato. Un altro servizio molto utilizzato dai residenti nel Lazio è quello del car sharing: scaricando l’app del servizio di car sharing del Comune di Roma sarà semplice trovare un mezzo con cui muoversi all’interno della città. L’app di “Jump” permette anche di muoversi sfruttando il bike sharing elettrico.

Le app per l’intrattenimento e il tempo libero

Anche dal punto di vista dell’intrattenimento, le app offrono numerosissime opportunità. Ovviamente sono tantissime le piattaforme che permettono di ascoltare musica, o guardare film in streaming. Molto successo hanno le app dedicate al gioco. Tra le app da gioco più scaricate in assoluto troviamo le slot machine nella loro versione virtuale, tra le più apprezzate non solo in Italia, ma a livello globale. Questi giochi riscuotono molto successo grazie a un elevatissimo gradi di accessibilità, tempi di gioco relativamente brevi, che ben si adattano anche alla fruizione da mobile. Giocare e condividere passioni via app piace anche perché questo permette di interagire con diversi utenti, discutendo e scambiando informazioni in tempo reale con persone che si trovano in ogni parte del globo.

Tra le app più diffuse troviamo anche quelle dedicate all’e-commerce, su tutte quella del colosso Amazon. Utilizzatissime anche le app dedicate all’enogastronomia e al cibo da asporto: JustEat si rivela molto utile per chi vuole farsi portare la sua pietanza preferita direttamente a casa. Altre app come TheFork permettono di scoprire i migliori ristoranti del Lazio, accedendo anche a vari sconti.