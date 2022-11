“Il consigliere Anna Lisa Belardinelli torna a puntare i riflettori sull’emergenza loculi dopo le denunce di alcuni cittadini che si sono visti costretti alle estumulazioni dei loro cari senza possibilità di riacquistare il loculo”

“Estumulazioni al cimitero vecchio di Cerveteri, incapacità e menefreghismo di chi ci amministra” –

Cittadini “costretti” ad estumulare i loro cari dal cimitero vecchio senza la possibilità di riacquistare il loculo. È questa la situazione che in questi giorni è finita all’attenzione anche dei consiglieri di opposizione contattata dai cittadini.

“La motivazione è questa: incapacità e menefreghismo di chi ci amministra da oltre 10 anni”, ha tuonato il consigliere Anna Lisa Belardinelli.

“Già nel 2019 – ha detto Belardinelli – avevano scelto di tamponare l’emergenza con questa soluzione, evitando di affrontare seriamente il grave problema della carenza loculi, manifestatosi già nel 2016!”

“Ed ora che il problema non è di pronta soluzione, non si può fare altro che ricorrere alle estumulazioni straordinarie, consentite dalla legge nei casi in cui si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune”.

“Dobbiamo però ricordare che nel 2015 hanno speso oltre 11.000 euro di soldi pubblici per il progetto esecutivo dell’ampliamento del cimitero di Via dei Vignali, per il quale nel 2013 avevano ottenuto anche il parere positivo della Sovrintendenza. Tutto gettato alle ortiche. Questa opera pubblica per loro non era una priorità”

“Per noi invece dare una degna sepoltura ai nostri defunti è prioritario, per questo da 5 anni ci battiamo affinché si procede a questo ampliamento sul quale, a quanto sembra, questi amministratori hanno le idee un po’ confuse: si farà, non si farà. Forse…… e intanto i cittadini pagano le conseguenze della loro incapacità!”.