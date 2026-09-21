Si ricorda che da oggi, lunedì 21 settembre, a partire dalle ore 9:00, prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale sulla SP 12/B Anguillara–Settevene Palo I.
L’intervento interesserà complessivamente 1,4 km, suddivisi in due tratti da 700 metri lineari, uno prima e uno dopo il tratto già parzializzato.
Per entrambi i tratti è previsto il rifacimento del binder e del tappetino di usura, per un pacchetto complessivo di 8 cm.
L’avvio dei lavori è previsto dopo l’orario di punta delle scuole e dei pendolari, così da contenere il più possibile i disagi alla circolazione.
Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di procedere con prudenza durante le lavorazioni.
A comunicarlo la Consigliera delegata alla viabilità di Città metropolitana, Manuela Chioccia.