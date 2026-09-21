Andrea Scalella, Alfredo Marino, Silvia Tafi e Gabriele Fanciullacci salgono sul gradino più alto del podio. Medaglie e piazzamenti completano un fine settimana da protagonista per la società cerveterana

Atletica, Etrusca Cerveteri fa festa: quattro titoli nazionali ai Campionati Italiani Libertas –

CERVETERI – Quattro titoli nazionali e una lunga serie di podi per l’Etrusca Atletica. Il fine settimana dei Campionati Nazionali Libertas di Atletica Leggera si trasforma in una grande festa per i giovani del sodalizio cerveterano, capaci di lasciare il segno in numerose specialità e categorie.

La manifestazione nazionale si è disputata dal 18 al 20 settembre 2026 tra lo stadio comunale di Colleferro, sede delle gare di lancio ad eccezione del vortex, e lo Stadio dei Gelsi di Valmontone, dove si è svolto il resto del programma. Il Campionato Nazionale Libertas era abbinato al Memorial Vincenzo Di Pietro ed è stato organizzato dal Centro Provinciale Libertas di Roma. La presenza di Etrusca ASD (RM407) tra le società partecipanti è confermata anche negli elenchi ufficiali FIDAL.

A firmare i quattro successi tricolori dell’Etrusca sono stati Andrea Scalella, Alfredo Marino, Silvia Tafi e Gabriele Fanciullacci, protagonisti di un weekend che corona una stagione vissuta ad alti livelli.

Copertina per Andrea Scalella, che nei 400 metri si impone con autorità fermando il cronometro a 48.45. Una prestazione di rilievo che gli consegna il titolo di campione nazionale Libertas e conferma il suo ottimo momento: appena una settimana prima, nella finale nazionale dei Campionati di Società Under 23 a Modena, Scalella aveva corso in 48.71. Per l’atleta si tratta del secondo titolo nazionale Libertas, dopo quello già conquistato a Foligno.

Sempre sul giro di pista arrivano altre indicazioni positive con Mattia De Santis, Alessio Fantini, Sveva Giovannetti e Sara Tafi. Tra le donne brilla Irene De Santis, che conquista il secondo posto nei 400 metri assoluti e il titolo di vicecampionessa nazionale Libertas.

Le soddisfazioni proseguono nei 300 metri Cadetti e Cadette, dove l’Etrusca centra addirittura una doppietta d’oro: Alfredo Marino e Silvia Tafi conquistano entrambi il titolo nazionale nelle rispettive categorie. A completare il quadro arriva il terzo posto di Paul Albano.

Spazio anche alle staffette. Nella 4×100 Allievi arriva il secondo posto con il contributo di Alessio Fantini e Mattia De Santis, mentre nella prova femminile salgono sul secondo gradino del podio Irene De Santis, Sara Tafi e Sveva Giovannetti.

Il vivaio dell’Etrusca risponde presente anche nelle categorie dei più piccoli. Gabriele Fanciullacci conquista il titolo nazionale nei 600 metri M8, imponendosi con una prova autoritaria. Nella stessa distanza, categoria F8, Ambra Bruti è seconda e diventa vicecampionessa nazionale, mentre Jari Piccini conquista un altro podio nella categoria M10.

Medaglia anche per Anna Calderoni nei 60 metri, mentre Ludovica Marrone e Nicholas Bruti si mettono alla prova nel vortex e nei 50 metri. Mirana Gioia Pagano sale invece sul terzo gradino del podio nella staffetta 4×100 Ragazze.

A completare il ricco bilancio del fine settimana arrivano infine il podio di Gabriele Eusepi nella 4×100 e quello di Luca Dattilo nei 1000 metri, accompagnato anche dal nuovo primato personale.

Per l’Etrusca Atletica Cerveteri il bilancio è dunque di quelli da ricordare: quattro campioni nazionali, diversi secondi e terzi posti e risultati distribuiti tra velocità, mezzofondo e staffette. Un risultato collettivo che acquista ancora più valore considerando la dimensione nazionale della manifestazione, inserita anche nel calendario ufficiale FIDAL come Campionato Nazionale Libertas di Atletica Leggera.

Da Valmontone arriva così una fotografia particolarmente positiva dell’atletica cerveterana: Andrea Scalella, Alfredo Marino, Silvia Tafi e Gabriele Fanciullacci portano a casa quattro titoli italiani Libertas, mentre alle loro spalle cresce un gruppo capace di conquistare podi, migliorare i propri primati e competere con continuità sulla ribalta nazionale.