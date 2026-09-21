UDC Ladispoli, Sabatini: “Il M° Guido Venanzoni grande risorsa per la città. Al lavoro su progetti di alto profilo e masterclass d’eccellenza” –

Da UDC Ladispoli riceviamo e pubblichiamo

LADISPOLI – La Dott.ssa Simonetta Sabatini, Delegata all’Arte del Partito UDC di Ladispoli, torna a sottolineare con forza la prestigiosa presenza sul nostro territorio del Maestro Guido Venanzoni, artista di riconosciuto spessore a livello nazionale e protagonista di importanti mostre, anche presso la Camera dei Deputati.

Il Maestro ha fornito un contributo di primissimo piano alla conoscenza storica e artistica di Michelangelo Merisi. Recenti e autorevoli studi evidenziano infatti come Caravaggio abbia trascorso a Ladispoli gli ultimi giorni della sua vita. In quest’ottica di valorizzazione della memoria cittadina si è inserito l’evento di metà luglio presso il sito archeologico della Grottaccia, promosso dall’Assessora alla Cultura Margherita Frappa, che ha voluto ospitare il Maestro come figura di riferimento per la ricorrenza della scomparsa del Merisi (18 luglio 1610).

«Chiediamo e auspichiamo che venga data sempre maggiore evidenza e risalto alla figura del Maestro Venanzoni, la cui presenza rappresenta un valore aggiunto inestimabile per la nostra comunità», dichiara la Dott.ssa Simonetta Sabatini.

«Il Maestro ha espresso la volontà di mettere il proprio sapere e la propria arte a disposizione dei giovani, attraverso un percorso di altissimo livello formativo rivolto a una ristretta e rigorosa selezione di pochissimi allievi prescelti, destinati ad apprendere i segreti di un’arte complessa e nobile come la pittura accademica e caravaggesca.»

«Il Maestro Venanzoni desidera dare un contributo concreto al rilancio culturale di Ladispoli con progetti di ampio respiro, dei quali mi sono fatta personalmente carico di portare avanti lo sviluppo», conclude la Delegata dell’UDC. «Stiamo lavorando alacremente su più fronti e a breve presenteremo ufficialmente le iniziative messe in campo.»