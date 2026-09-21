L’assessora alla Cultura e il delegato all’Arte del Comune di Ladispoli tra i protagonisti delle premiazioni in occasione del quarto anniversario della Casa dell’Artista. Frappa: «La politica per me è servizio alla comunità»

Monterosi, riconoscimenti per Ladispoli a Margherita Frappa e Filippo Conte: premiato l’impegno per cultura e territorio –

di Marco Di Marzio

MONTEROSI – Un riconoscimento che supera i confini cittadini e premia l’impegno nel mondo della cultura, dell’arte e del sociale. L’assessora alla Cultura del Comune di Ladispoli Margherita Frappa e il delegato all’Arte Filippo Conte sono stati tra i protagonisti dell’evento che domenica 20 settembre si è svolto a Monterosi in occasione del quarto anniversario della Casa dell’Artista.

L’appuntamento, ospitato nella sede sociale presso le storiche ex Scuderie di Palazzo Altieri, ha unito arte, cultura e valorizzazione delle personalità che operano sul territorio. Nel corso del pomeriggio è stata inaugurata anche una mostra collettiva di pittura con oltre trenta opere realizzate dagli artisti associati, accompagnata da momenti musicali e dalla consegna di riconoscimenti.

Tra i premiati, dunque, anche due rappresentanti di Ladispoli: Margherita Frappa e Filippo Conte. Un riconoscimento che assume un significato particolare proprio perché arrivato al di fuori dei confini della città e che pone l’accento sul lavoro portato avanti nel campo della cultura e della promozione artistica e sociale.

A raccontare l’emozione per il premio è stata la stessa Frappa attraverso i propri canali social.

«Ci sono riconoscimenti che hanno un sapore speciale. Ricevere un premio dal Comune di Monterosi per il mio impegno politico, culturale e sociale mi emoziona profondamente. Perché quando il lavoro svolto ogni giorno per la propria città viene visto e riconosciuto anche oltre i suoi confini, significa che l’impegno lascia tracce che arrivano più lontano».

Per l’assessora un momento reso ancora più significativo dalla presenza di Filippo Conte, con il quale ha condiviso il riconoscimento: «Ancora più bello condividere questo momento con il delegato all’arte Filippo Conte, mio mentore e amico».

Frappa ha quindi rivolto il proprio ringraziamento al Comune di Monterosi, al sindaco Sandro Giglietti e a Marco Agrestini, sottolineando come il premio rappresenti non soltanto un motivo di soddisfazione personale, ma anche un incentivo a proseguire il percorso intrapreso.

«Lo accolgo con gratitudine e con uno stimolo in più a continuare a vivere la politica nel modo in cui credo: come servizio alla comunità», ha concluso.

Il doppio riconoscimento consegnato a Frappa e Conte diventa così anche un momento di incontro tra realtà territoriali diverse, accomunate dalla volontà di utilizzare arte e cultura come strumenti di partecipazione, condivisione e valorizzazione delle comunità.