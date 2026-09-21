A soli 11 anni conquista un prestigioso risultato nella sua categoria. Il terzo posto sfuma per appena 13 centesimi dopo una stagione segnata da impegno, sacrifici e tante ore di allenamento.

Maria Laura Seminara sfiora il podio ai Nazionali: splendido quarto posto per l’atleta dello Skating Club Ladispoli –

Grande soddisfazione per l’ASD Skating Club Ladispoli grazie alla giovanissima Maria Laura Seminara, che a soli 11 anni ha conquistato uno splendido quarto posto ai Campionati Nazionali della sua categoria, arrivando a un passo dal podio.

Una prestazione di altissimo livello quella dell’atleta ladispolana, che ha mantenuto saldamente la terza posizione fino all’esibizione dell’ultima concorrente. Alla fine, a separarla dalla medaglia di bronzo sono stati appena 13 centesimi, un distacco minimo che non ridimensiona il valore del risultato raggiunto.

Resta inevitabilmente un pizzico di rammarico per un podio sfiorato davvero per pochissimo, ma a prevalere sono soprattutto la soddisfazione e la gratitudine per quanto Maria Laura è riuscita a costruire nel corso di una stagione particolarmente intensa.

Dietro quel quarto posto, infatti, ci sono mesi di lavoro, costanza e sacrificio: tante ore trascorse ad allenarsi, anche durante le calde giornate estive, con l’obiettivo di migliorare e presentarsi all’appuntamento nazionale nelle migliori condizioni possibili.

Un percorso affrontato con grande determinazione nonostante la giovanissima età e culminato nell’esecuzione di un programma di elevato livello tecnico per la sua categoria, portato a termine con personalità e concentrazione.

Il quarto posto nazionale rappresenta così non soltanto un importante risultato sportivo, ma anche il riconoscimento di un percorso fatto di passione e dedizione.

Per Maria Laura Seminara e l’ASD Skating Club Ladispoli resta la soddisfazione di essere arrivati tra i migliori d’Italia, con un podio mancato per una manciata di centesimi e, soprattutto, con la consapevolezza che questo risultato possa rappresentare una nuova tappa di un percorso sportivo ancora tutto da scrivere.