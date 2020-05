Via del Sasso, i Vigili del Fuoco domano l’incendio

Condividi Pin 20 Condivisioni

E’ stato domato l’incendio divampato in mattinata in Via del Sasso 84

E’ stato domato l’incendio divampato in mattinata in Via del Sasso 84.

L’incendio ha interessato un cumulo di materiale di risulta a ridosso di un campo di grano e di un ricovero di attrezzi e animali.











Autorizzando un mezzo meccanico si è riuscito a spegnere ultimi focolai.

La redazione fa un plauso ai vigili del fuoco prot civile e polizia locale per la salvaguardia del territorio