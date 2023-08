Il sindaco Gubetti: “Viabilità ripristinata grazie alla Protezione Civile”

“In questi minuti, come preannunciato già dai bollettini meteo della Protezione Civile, sulla nostra città si stanno abbattendo forti pioggie, fulmini e raffiche di vento che possono dare luogo a trombe d’aria. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile coordinato da Renato Bisegni è già operativo nel territorio con tre equipaggi, di cui due già impegnati da diverse ore. Al momento non stiamo registrando problematiche particolari se non la caduta di alcuni rami sulla Via Doganale e in Via dei Tirreni a Cerenova, in entrambi i luoghi è già stata ripristinata la viabilità grazie agli interventi della Protezione Civile Comunale. Anche a Parco Vannini è caduto un albero. L’area è stata prontamente messa al sicuro”.

Vento forte e pioggia: rami caduti anche a Marina di Cerveteri

Raccomando a tutti la massima prudenza: NON andare in spiaggia, NON sostate sotto le alberature o sotto impalcature. Ringrazio Renato Bisegni e tutti i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile per il grande lavoro che stanno svolgendo nel territorio”.

Così il sindaco Elena Gubetti