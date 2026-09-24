Vecchiotti (FI): “Su igiene urbana avevamo chiesto maggiori controlli, bene l’intervento dell’ispettorato del lavoro”

Riceviamo e pubblichiamo:

I controlli su RIECO confermano quanto fosse necessario alzare il livello di attenzione sul servizio di igiene urbana. Bene abbiamo fatto a portare con forza la questione in Consiglio comunale e a chiedere verifiche più stringenti sul rispetto del contratto, sull’organizzazione del lavoro e sulla qualità del servizio reso ai cittadini.

Quando abbiamo sollevato queste criticità siamo stati accusati di strumentalizzare la vicenda alla ricerca di consenso e le nostre preoccupazioni sono state, a nostro giudizio, affrontate con troppa superficialità. Oggi gli accertamenti dell’Ispettorato del Lavoro, dimostrano inequivocabilmente che quelle segnalazioni meritavano di essere prese sul serio e approfondite.

Bene, dunque, che gli organi competenti facciano fino in fondo il proprio lavoro. Far rispettare contratti e regole significa tutelare gli operatori, ma anche i cittadini di Cerveteri, che pagano profumatamente questo servizio e hanno diritto a riceverlo secondo quanto previsto dall’appalto.

In Consiglio avevamo evidenziato criticità relative ai turni, ai carichi di lavoro, al personale e all’organizzazione complessiva del servizio, chiedendo che DEC, Comune e autorità competenti alzassero il livello dei controlli e della vigilanza. Il punto, oggi, non è rivendicare una polemica politica. È prendere atto che la situazione da noi denunciata non poteva essere liquidata come una strumentalizzazione e che su un servizio pubblico di questa rilevanza il controllo deve essere continuo, puntuale e rigoroso.

Ora serve piena chiarezza sugli esiti degli accertamenti e sulle eventuali conseguenze previste. Continueremo a tenere alta l’attenzione, nell’interesse degli operatori e dei cittadini: chi gestisce un servizio pagato con risorse pubbliche deve rispettare integralmente gli obblighi contrattuali, e chi è chiamato a controllare deve farlo senza sconti.