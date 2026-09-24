A12 Roma-Civitavecchia: lavori di manutenzione del verde, chiusure notturne per lo svincolo di Civitavecchia Nord

Nuovi interventi di manutenzione programmata lungo la rete autostradale. Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire le operazioni di cura e potatura delle essenze arboree, lo svincolo di Civitavecchia Nord resterà temporaneamente chiuso al traffico nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre.
Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, i lavori verranno effettuati in orario notturno e articolati in due fasi distinte:
- Dalle ore 22:00 di giovedì 24 alle ore 02:00 di venerdì 25 settembre: lo svincolo sarà chiuso in uscita esclusivamente per i veicoli provenienti da Roma.
- Dalle ore 02:00 alle ore 06:00 di venerdì 25 settembre: lo svincolo sarà chiuso in entrata per chi è diretto verso la Capitale.
Percorsi alternativi Autostrade per l’Italia consiglia agli automobilisti in transito di utilizzare, come stazione alternativa, lo svincolo di Civitavecchia Sud.