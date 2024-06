Vecchiotti (FI): “Onda Nuova, la lista di centro-destra, vince le prime elezioni del Consiglio Comunale dei Giovani di Cerveteri”

La lista ottiene quasi il 70% dei voti. Ieri sera intorno alle 22 l’esito dello scrutinio

“Sono stati mesi lunghi di confronto, ascolto e preparazione in cui abbiamo cercato di stilare un programma sfidante che fosse però vicino alle reali esigenze dei giovani della nostra città. I ragazzi e le ragazze di Cerveteri meritano più attenzione e coinvolgimento, sia nell’azione amministrativa che in fase propositiva. Il consiglio comunale dei giovani è uno degli strumenti che aiuterà la nostra città ad essere più al passo con i tempi e permetterà ai più giovani di avvicinarsi alle tematiche amministrative, aggregando le migliori energie”.

Così il consigliere comunale, in quota FI, Emanuele Vecchiotti.

“Tutti i ragazzi e le ragazze della lista – aggiunge – hanno dimostrato in questi mesi uno spirito di collaborazione spiccato e tanta voglia di fare. Solo qualche mese fa il risultato ottenuto sembrava impensabile per una lista di ragazze e ragazzi che hanno costruito una base elettorale solida e in maniera autonoma, grazie alla loro determinazione e alla forza delle loro idee! Un grande plauso a tutti per lo strepitoso risultato raggiunto, ora al lavoro per il bene della nostra Città in particolare per i suoi giovani, troppo presto dimenticati! Avanti!”.