Il consigliere di opposizione: “Confermo la mia totale attenzione sulla vicenda e il mio impegno a tutela del diritto allo studio”

“Ribadiamo con fermezza che il corso di laurea in Infermieristica a Bracciano resta attivo. Gli studenti attualmente iscritti potranno completare il loro percorso formativo nella sede attuale, senza alcun trasferimento. Un ringraziamento sentito va alla ASL Roma 4 e alla direttrice generale Rosaria Marino per l’impegno concreto e per aver già predisposto, nei prossimi mesi, un nuovo locale da destinare alle attività didattiche. Un segnale importante di attenzione verso la continuità e la qualità della formazione”.

Vecchiotti (FI): “Facciamo chiarezza su Infermieristica a Bracciano”

Così Emanuele Vecchiotti, consigliere comunale di opposizione a Cerveteri in quota Forza Italia.

“È fondamentale sottolineare – aggiunge – che le decisioni sull’organizzazione futura dei corsi competono esclusivamente all’Università La Sapienza, e non alla ASL né agli enti locali. Serve dunque massima trasparenza nel rispetto delle istituzioni e degli studenti coinvolti. In qualità di consigliere comunale di Forza Italia Cerveteri, confermo la mia totale attenzione sulla vicenda e il mio impegno a tutela del diritto allo studio, della sanità pubblica e di una corretta informazione per i nostri giovani”.

“Nei prossimi giorni presenteremo in Consiglio Comunale una mozione per sollecitare l’attivazione di un tavolo di pianificazione congiunto con la ASL, insieme agli altri comuni del territorio. L’obiettivo è duplice: tutelare i servizi esistenti del comprensorio e valutare la possibilità di sviluppare nuove progettualità formative offrendo supporto logistico- istituzionale da parte del Comune di Cerveteri, ampliando così l’offerta per i nostri cittadini. Difendiamo insieme i servizi del nostro territorio”.