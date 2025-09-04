VBC Santa Marinella: nasce una nuova realtà pallavolistica per il territorio

SANTA MARINELLA – Il panorama sportivo di Santa Marinella e Santa Severa si arricchisce con la nascita di una nuova società di pallavolo: la VBC Santa Marinella. Un progetto ambizioso che mira a portare divertimento e passione per questo sport nel territorio.

Open Day il 6 settembre per conoscere la VBC

La nuova realtà taglierà ufficialmente i nastri di partenza sabato 6 settembre con un Open Day presso la palestra della scuola media Carducci. L’appuntamento è fissato per le ore 10:00 per i nati tra il 2013 e il 2016, mentre alle 10:45 sarà il turno dei giovani atleti nati tra il 2009 e il 2012.

Durante l’Open Day, ragazzi e ragazze avranno l’opportunità di incontrare la Presidente Cinzia Fois e i tecnici federali Emanuela Arcai, Giancarlo De Gennaro, Alessio Pignatelli e Cristiano Cesarini, tutti professionisti qualificati pronti a guidare i futuri pallavolisti.

Le parole della Presidente Cinzia Fois

La Presidente Cinzia Fois ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura: “Siamo molto felici e orgogliosi di iniziare questa avventura nel territorio di Santa Marinella e Santa Severa. Da anni lavoriamo nel settore della pallavolo a Civitavecchia con tecnici federali qualificati, progetti di successo nel settore agonistico e attività divertenti ed educative per i più piccoli. Presentare una nuova proposta sportiva è una sfida e speriamo che in molti vorranno condividere con noi questo viaggio nella pallavolo”.

Per maggiori informazioni sulla partecipazione all’Open Day e sulle attività sportive, è possibile contattare i numeri 3925601260 e 3480635792, oppure seguire le pagine social dedicate alla VBC Santa Marinella.