Fiumicino, celebra il campione del mondo Edoardo Giordan

FIUMICINO – Una vittoria che riempie d’orgoglio la comunità di Fiumicino: il concittadino Edoardo Giordan ha conquistato il titolo di campione del mondo nella sciabola paralimpica a squadre ai Mondiali di Iksan 2025. Un risultato straordinario che porta il nome della città sul podio internazionale.
Le congratulazioni del Sindaco Baccini
Il sindaco Mario Baccini ha voluto commentare il successo di Giordan, esprimendo le più sincere congratulazioni a nome dell’intera comunità: “Edoardo scrive un’altra pagina memorabile della scherma italiana e conferma la forza del movimento paralimpico azzurro. La Città di Fiumicino ti applaude con orgoglio”.
La vittoria di Giordan non è solo un trionfo sportivo, ma anche un esempio di perseveranza e talento che ispira tutta la comunità.