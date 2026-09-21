Vasto incendio sulla Braccianese Claudia: fiamme vicino alle abitazioni

Pomeriggio di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco. Le squadre hanno protetto le case minacciate dal rogo. Raggiunto dalle fiamme un ricovero per attrezzi, nessun ferito

Pomeriggio impegnativo per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, intervenuti intorno alle ore 15 in via Braccianese Claudia per un vasto incendio che ha interessato sterpaglie e macchia mediterranea.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi della 17A e dell’autobotte AB17. Considerata l’estensione dell’incendio, le squadre si sono divise l’area di intervento, disponendosi a protezione delle numerose abitazioni presenti nelle vicinanze e lavorando contemporaneamente per contenere ed estinguere il fronte delle fiamme.

A rendere più complesse le operazioni è stato anche il vento, che ha alimentato e spinto il fronte di fuoco. Nel corso dell’incendio le fiamme hanno raggiunto anche un ricovero per attrezzi.

Nonostante la notevole quantità di fuoco sviluppatasi, l’intervento dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia ha consentito di circoscrivere ed estinguere rapidamente il rogo, evitando che le fiamme raggiungessero le abitazioni limitrofe.

Non si sono registrati feriti.