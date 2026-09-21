A12 Roma-Civitavecchia: chiusura notturna tra Civitavecchia Sud e Santa Severa, tutti i percorsi alternativi

Chi si mette in viaggio verso la Capitale nelle ore serali presti attenzione: scatta una nuova chiusura sulla tratta autostradale A12 Roma-Civitavecchia per consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Nella notte compresa tra mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, dalle ore 22:00 alle ore 6:00, il tratto compreso tra i caselli di Civitavecchia Sud e Santa Severa (in direzione Roma) sarà completamente interdetto al traffico.

Per limitare i disagi alla viabilità, sono stati predisposti itinerari alternativi obbligatori, differenziati in base alla stazza del veicolo:

Per auto e veicoli fino a 7 tonnellate: è prevista l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia Sud. Da qui sarà necessario percorrere la Strada Statale 1 Aurelia in direzione Roma, per poi rientrare regolarmente in autostrada al casello di Santa Severa.

è prevista l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia Sud. Da qui sarà necessario percorrere la Strada Statale 1 Aurelia in direzione Roma, per poi rientrare regolarmente in autostrada al casello di Santa Severa. Per i mezzi pesanti (oltre le 7 tonnellate): a causa del divieto di transito in vigore sull’Aurelia per questa categoria, i conducenti dovranno anticipare l’uscita allo svincolo di Monte Romano (sulla direttrice Roma-Tarquinia). L’itinerario consigliato prevede il passaggio sulla SS1bis via Aurelia e sulla SS675 in direzione Viterbo, per poi seguire le indicazioni stradali per Vetralla e immettersi infine sulla SS2 Cassia per raggiungere Roma.

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