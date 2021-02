Share Pin 26 Condivisioni

La mamma di Marco si esprime sulla lunga intervista rilasciata da Federico Ciontoli a ‘il Dubbio’

Vannini Mamma Marina: “Niente e nessuno potrà offuscare la verità. Le bugie dei Ciontoli sono state smascherate”

Questa mattina vi abbiamo proposto una lunga intervista a Federico Ciontoli rilasciata al quotidiano ‘il Dubbio’ (qui: https://bit.ly/36ZetWn)

In merito alla stessa abbiamo deciso di raggiungere telefonicamente Marina Conte, la mamma di Marco Vannini.

“Vedo che continua la massiccia campagna giornalistica a favore dei Ciontoli, tra l’altro con domande di “terrificante” introspezione quali “Lei si rimprovera qualcosa”? Non avevo alcun dubbio, considerato le protezioni ed i mezzi di cui dispongono”.

Vannini Mamma Marina: “Niente e nessuno potrà offuscare la verità. Le bugie dei Ciontoli sono state smascherate”

Esordisce così Marina Conte che poi aggiunge: “So anche che questa subdola campagna continuerà e si intensificherà sino a quando si esprimerà la Cassazione. Sino a quel momento Marco non potrà riposare in pace. Ma non ho paura: nessun ufficio stampa di nessun genere potrà offuscare la verità. Le bugie dei Ciontoli sono state ampiamente smascherate dalla Cassazione e dal processo di Appello bis ed è perfettamente inutile che le ripetano in modo ossessivo e sfrontato in interviste compiacenti.

Alle loro bugie non crede nessuno e servono solo ad aumentare la indignazione generale, di cui poi si lamentano per tentare (loro, i condannati per omicidio volontario in danno di Marco!) la carta del vittimismo, senza mai una parola di pentimento, di assunzione di responsabilità”.

“Io e Valerio – conclude Mamma Marina – siamo provati da questa campagna indecorosa, non lo nascondo, ma abbiamo fiducia nei Giudici.

Ai Ciontoli vogliamo dire: non vi odiamo, non lo meritate neppure. Pensiamo soltanto che dovreste assumervi le vostre responsabilità ed accettare le conseguenze di quello che avete fatto a Marco”.