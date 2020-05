Valorizzazione e fruibilità turistica del Litorale, dalla Regione 241mila euro a Ladispoli e 162mila a Cerveteri

Condividi Pin 0 Condivisioni

6 milioni il contributo messo a disposizione da Regione Lazio per il litorale laziale

Per la valorizzazione e fruibilità turistica del Litorale Laziale Estate 2020, è in arrivo un’assegnazione straordinaria di risorse economiche pari ad euro 6.000.000,00 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene per la sicurezza delle spiagge libere e dei pontili.

L’azione è finalizzata allo sviluppo di infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti volte al miglioramento dei contesti ambientali costieri dei comuni del litorale laziale e delle isole pontine.

Il tutto attraverso una serie di interventi destinati alla realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali e ad un sistema integrato di pedonalizzazione del lungomare, strade di accesso ai centri litoranei e parcheggi di scambio (auto/bus/bici), insieme alla realizzazione e alla riqualificazione dell’arredo urbano e all’ampliamento e alla valorizzazione delle aree verdi pubbliche.

Tra gli obiettivi anche l’innalzamento del livello qualitativo del sistema degli arenili la riduzione dell’uso della plastica attraverso il miglioramento delle strutture e dei servizi rivolti all’utenza pubblica.

Si prevede la riorganizzazione dell’accessibilità delle spiagge alle persone diversamente abili e la fruizione da parte dei soggetti più vulnerabili (donne, bambini, persone con invalidità ed anziani) ovvero la realizzazione della “spiaggia per tutti”, con l’introduzione anche di tecnologie finalizzate all’innalzamento della qualità dei servizi offerti (compresi servizi wireless).

Saranno assegnate risorse economiche straordinarie, pari a 6.000.000,00 euro, ai 21 comuni del litorale laziale con arenile accessibile (ivi compreso il X Municipio di Roma Capitale) e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene per la fruizione delle spiagge libere e dei pontili.

Il tutto assicurando il distanziamento sociale ed evitando possibili assembramenti.

Sono previsti servizi di pulizia/sanificazione, salvamento e sorveglianza, anche per eventuali ambiti di stazionamento che saranno individuati dagli stessi comuni.

Per le isole pontine le risorse potranno essere utilizzate per garantire in sicurezza anche le attività dei pontili e delle aree di stazionamento.

Le risorse finanziarie da destinare ai comuni sono stabilite in analogia ai criteri adottati con D.G.R. n. 538/2014 “Ripartizione del fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio” (in attuazione della l.r. n. 7/2014, istitutiva del citato fondo) ed in particolare:

50% in ragione del numero dei residenti in ogni singolo Comune alla data del 1° gennaio 2019;

50% in ragione dei metri lineari di arenile ancora libero (ex determinazione G5000 del 29.04.2020) rispetto alla totalità della linea di costa disponibile per ciascun Comune (ex determinazione G07896 del 21.06.2018).

Ogni Comune riceverà un contributo minimo di € 100.000,00 .

A ciascuno dei comuni di San Felice Circeo, Sperlonga e Ventotene spetteranno ulteriori somme, sempre nell’ambito delle risorse straordinarie individuate dalla presente deliberazione, quanti- ficate (come da tabella in premessa) in € 11.883,56 (per il Comune di San Felice Circeo), in € 51.552,64 (per il Comune di Sperlonga) ed in € 40.299,96 (per il Comune di Ventotene), per un totale di € 103.736,16;

Con la delibera si stabilisce anche che:

i finanziamenti oggetto della presente deliberazione, destinati a sostenere i Comuni nell’emergenza epidemiologica, si qualificano come trasferimenti diretti di risorse, in quanto non subordinati alla presentazione di una specifica progettazione o comunque connessi ad un’attività progettuale, non necessitano di DURC preventivi;

le risorse comunque sono vincolate alla valorizzazione della fruizione turistica del litorale in sicurezza e che non potranno coprire le spese del personale dipendente (ivi incluso il lavoro straordinario);

entro il 30 ottobre 2020 i comuni dovranno documentare e rendicontare le spese sostenute per le attività svolte, secondo le indicazioni che saranno esplicitate dalla competente direzione regionale; i comuni destinatari delle risorse in questione devono essere in regola con disposizioni di cui all’art. 53 bis (trasparenza delle concessioni) della L.R. 13/2007 (come modificata dall’art. 5 della L.R. 8/2015).



Il Direttore regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive provvederà a dare comunicazione del presente atto ai 20 Comuni costieri del Lazio con arenili accessibili, al X municipio di Roma Capitale ai 2 Comuni isolani di Ponza e Ventotene ed alla società Lazio Innova S.p.A., nonché a trasferire le risorse alla stessa Lazio Innova affinché provveda con la massima urgenza a trasferire le risorse a tutti i predetti Enti destinatari del finanziamento.