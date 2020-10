Valerio Fioravanti apre a Ladispoli l’agenzia IMMOBILIARE A 360°

Share Pin 7 Condivisioni

Una risposta a tutto tondo per qualsiasi esigenza riguardi gli atti e i progetti immobiliari residenziali e commerciali

Ha aperto a Ladispoli l ’agenzia Immobiliare a 360 °. Una formula di agenzia tutta nuova, un team di professionisti in grado di affrontare ogni aspetto del settore immobiliare: dalla Compravendita all’Affitto, dagli aspetti Legali a quelli Urbanistici, dalla Progettazione al Restauro, dai Finanziamenti agli aspetti Fiscali e Assicurativi.

Domenica scorsa in Via Ancona 116 a Ladispoli la prima apertura dell’agenzia.

Il progetto nasce dalla volontà di Valerio Fioravanti di creare un punto di riferimento in grado di offrire l’intera gamma dei servizi che riguardano il mercato immobiliare, gli immobili e tutti gli atti ad essi collegati.

“IMMOBILIARE A 360° è pensata per essere un interlocutore unico con cui affrontare tutte le tematiche del settore immobiliare. Il nostro team è composto da professionisti che svolgono la propria attività sul territorio con serietà e passione – ha spiegato Valerio Fioravanti – Con noi il cliente può contare su un servizio a 360° adatto a soddisfare ogni tipo di esigenza e con garanzia di risposte sicure. Nessun aspetto viene trascurato”.

Tra i servizi offerti nella nuova sede troviamo tutti quelli legati al mercato immobiliare: valutazioni, acquisto, vendita e affitto di immobili ad uso sia residenziale che commerciale, con garanzia di assistenza e consulenza tecnica, legale, notarile e tributaria continua.

IMMOBILIARE A 360° dispone anche di un portafoglio di prodotti finanziari affidabile, flessibile e personalizzabile e propone un’ampia gamma di soluzioni per accedere facilmente a leasing, prestiti per ristrutturazioni, finanziamenti per investimenti immobiliari e attivare con rapidità l’istruttoria del mutuo.

Il team offre anche assistenza sulla stipula di atti di acquisto, vendita e mutui, cura inoltre successioni, frazionamenti, donazioni e tutti i tipi di accordi.

Nei Servizi urbanistici ed edilizi è un’utile guida per il reperimento di licenze e il disbrigo di pratiche edilizie e operazioni catastali.

Una guida per la ristrutturazione dell’immobile

IMMOBILIARE A 360° vanta partnership privilegiate con primari studi e società di progettazione e ristrutturazione. L’agenzia si avvale di architetti e designer esperti per la progettazione e ristrutturazione d’interni, compresa la certificazione energetica ed ogni operazione di progettazione e gestione dei cantieri.

IMMOBILIARE A 360° propone anche una completa gamma di soluzioni assicurative sulla casa compresi tele sorveglianza, incendio, furto e rapina, eventi catastrofici.

Inoltre, si avvale di un Commercialista Professionista che offre puntuale assistenza in merito a tutte le agevolazioni fiscali, come ad esempio Super Bonus 110% – Visto di conformità – Cessione del credito, Ristrutturazioni edili, Riqualificazione Energetica, Bonus Facciate, Bonus Mobili ed altri.

