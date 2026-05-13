Uno spazio pubblico dedicato ai bambini da 0 a 6 anni, con giochi sicuri e inclusivi. La cerimonia si terrà il 15 maggio alle 10 in via Leoncavallo

Valcanneto, venerdì l’inaugurazione del nuovo “Parco dei Cuccioli”

Sarà inaugurato venerdì 15 maggio, alle ore 10, il nuovo “Parco dei Cuccioli” di Valcanneto, nell’area verde di via Leoncavallo. A darne notizia è il Comitato di Zona Valcanneto, che annuncia l’apertura di uno spazio pensato per i bambini da 0 a 6 anni. Un’area progettata per favorire lo sviluppo sociale e sensoriale dei più piccoli attraverso giochi sicuri e inclusivi. Il progetto nasce da una richiesta espressa da molte famiglie del territorio, e si è concretizzato grazie all’impegno dei soci e dei volontari del Comitato. Alla realizzazione ha collaborato anche la start-up ARTALO – “Il modo bello di non sprecare”, che ha curato gratuitamente la progettazione e la realizzazione dell’area.

Determinante, per arrivare all’apertura del nuovo parco, è stato anche il sostegno del Comune di Cerveteri, proprietario dell’area verde di via Leoncavallo, insieme al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. L’interesse per la creazione del nuovo spazio giochi era stato espresso quasi all’unanimità dall’Assemblea Pubblica dei residenti del 26 settembre 2025. Da lì aveva preso avvio il percorso che ha portato alla realizzazione dell’opera. Il Comitato sottolinea anche il ruolo dei volontari, dei sostenitori e della Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro. Tutte le strutture ludiche installate nel parco sono state certificate in materia di sicurezza da TÜV Italia.

All’inaugurazione parteciperanno, come ospiti d’onore, i bambini della scuola dell’infanzia del plesso di Borgo San Martino, grazie alla sensibilità della Dirigenza scolastica. Saranno presenti anche le Istituzioni, i sostenitori, ARTALO e i volontari che hanno contribuito alla realizzazione del nuovo spazio. Il Comitato di Zona Valcanneto invita tutti i residenti a partecipare e a vivere il nuovo parco pubblico. Con l’impegno condiviso di conservarlo e valorizzarlo nel tempo.