Valcanneto, svolta domenica assemblea cittadina: tema la prosecuzione del servizio di vigilanza –

Domenica 24 novembre 2024 si è svolta a Valcanneto una Assemblea Cittadina, promossa dal Comitato di Zona Valcanneto, al fine di verificare la possibilità di continuare anche nell’anno 2025 il servizio di vigilanza privata messo sperimentalmente in atto nel secondo semestre del 2024.

Molto positivi i dati presentati dalla Società Securitas, che svolge il servizio a Valcanneto: grazie alla presenza fissa sul territorio, che consente di intervenire entro pochi minuti dalle segnalazioni, il numero delle chiamate è in progressiva diminuzione e, negli orari di vigilanza, nessun furto né tentativo di furto presso le abitazioni degli aderenti al servizio è stato registrato.

Constatata la disponibilità di Securitas a continuare il servizio, restano ora da verificare le intenzioni dei residenti di Valcanneto.

A tal fine, fino al 15 dicembre 2024, è possibile presentare le preadesioni per l’anno contrattuale 2025.

Si può aderire con procedura on-line (comodamente, da cellulare o PC) o in modalità cartacea (recandosi presso la sede del CdZ).

Ecco il messaggio che il Comitato di Zona vuole trasmettere a tutti: diamo retta alle statistiche, che ci dicono che questa iniziativa ha dato i risultati sperati, coinvolgiamo nel progetto sempre più persone e potremo avere un servizio di vigilanza sempre più conforme alle esigenze del territorio, sia per fascia oraria che per costo. Un contenuto incremento di aderenti consentirebbe di mantenere il costo mensile individuale attualmente concordato; un significativo aumento di adesioni potrebbe portare anche ad un ulteriore potenziamento del Servizio, prevedendo, ad esempio, un ampliamento della fascia oraria.

Un contesto più sicuro è quello che ci si augura per Valcanneto, più confort abitativo per ognuno di noi e maggiore valore economico per le nostre abitazioni.