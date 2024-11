Corso BLSD del Nucleo Subacqueo Cerveteri-Ladispoli per la Polizia Locale di Cerveteri –

Il Nucleo Subacqueo Cerveteri-Ladispoli, riconosciuto punto di riferimento per la formazione e la sicurezza sul territorio, ha recentemente concluso con successo un corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) destinato agli agenti della Polizia Locale di Cerveteri. Questa iniziativa rappresenta un traguardo significativo per la comunità, migliorando la capacità degli agenti di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza sanitaria.

La formazione BLSD, erogata con la consueta professionalità dal Nucleo Subacqueo Cerveteri-Ladispoli, centro di formazione riconosciuto dalla regione lazio ed iscritto all’albo ARES 118, ha permesso agli agenti di acquisire competenze essenziali per l’utilizzo del defibrillatore e per l’esecuzione delle manovre di primo soccorso. Queste abilità sono fondamentali per garantire interventi rapidi ed efficaci in caso di arresto cardiaco o altre emergenze critiche, aumentando significativamente le probabilità di salvare vite umane.

Grazie a questo corso, la Polizia Locale di Cerveteri è ora in grado di offrire un contributo ancora più concreto alla sicurezza dei cittadini. Gli agenti, già impegnati quotidianamente nella tutela dell’ordine pubblico e nella gestione del territorio, aggiungono così un’ulteriore competenza al proprio bagaglio professionale, rafforzando il legame con la comunità che servono.

Il Nucleo Subacqueo Cerveteri-Ladispoli continua così a distinguersi come eccellenza formativa nella zona, confermando il proprio impegno verso la promozione della sicurezza pubblica e l’educazione alla prevenzione.