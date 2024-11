Civitavecchia: tavola rotonda con gli operatori economici sulla nuova disciplina doganale –

Spiegare alle imprese l’impatto delle novità legislative sulle procedure doganali e sulle accise, in modo da poter facilitare il rapporto con l’Agenzia: questo

l’obiettivo della tavola rotonda organizzata oggi dall’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia.

Il Decreto Legislativo n. 141 del 26 settembre 2024, entrato in vigore il 4 ottobre 2024, ha introdotto un riordino normativo in materia doganale e di accise, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (Legge n. 111 del 9 agosto 2023). Il nuovo testo ha abrogato il vecchio Testo Unico delle leggi doganali e introdotto disposizioni nazionali complementari per uniformare la normativa italiana a quella unionale.

Considerati gli impattanti cambiamenti introdotti dal Decreto, e soprattutto le implicazioni pratiche per le imprese, l’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia ha ritenuto opportuno organizzare una tavola rotonda con gli operatori economici del settore.

L’evento, che rientra nell’ambito del rafforzamento della compliance doganale, ha rappresentato un momento importante di confronto sui vari aspetti della riforma, con un focus particolare sul recente impianto del sistema sanzionatorio.