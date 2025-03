Valcanneto, problemi di illuminazione il comitato di quartiere chiede più controlli alle forze dell’ordine

Problemi alla pubblica illuminazione: richiesta di incremento del controllo alle forze dell’ordine.

Il Comitato di Zona Valcanneto, nell’esprimere grande preoccupazione per il protrarsi del mancato funzionamento della pubblica illuminazione in diverse zone della frazione, ha scritto alle forze dell’0rdine del territorio per richiedere che venga fortemente implementato il controllo dell’area interessata al problema, in particolare nelle ore notturne.

La suddetta richiesta si rende necessaria per incrementare, unitamente al servizio di vigilanza privata già attivo, le azioni volte a contrastare il problema dei furti/tentativi di furto nelle abitazioni che potrebbero essere favoriti dall’assenza di illuminazione protratta nel tempo.

È stato anche rappresentato che l’assenza di illuminazione costituisce elemento di pericolo anche per la circolazione e l’incolumità dei residenti che transitano nelle vie della Frazione, peraltro prive di marciapiedi.

Proprio in queste ore il Sindaco del Comune di Cerveteri ha reso noto che i lavori di ripristino dell’illuminazione, che prevedono scavi stradali per consentire l’installazione di nuovi cavidotti, inizieranno tra qualche giorno e dureranno meno di una settimana, condizioni meteo permettendo.

Alla luce di queste ultime informazioni – e confidando nell’attenzione che sarà data al problema rappresentato -, una risposta favorevole alla nostra richiesta di implementazione della sorveglianza risulta ancor più auspicabile e necessaria.