Il Circolo di Fratelli d’Italia Civitavecchia “Giorgio Almirante” esprime soddisfazione per l’approvazione della delibera comunale che dà il via all’installazione di sei eco-stazioni informatizzate e automatizzate – c.d. “cassonetti intelligenti” – nelle periferie civitavecchiesi.

Fratelli d’Italia Civitavecchia è da sempre favorevole a questa iniziativa che migliora la raccolta differenziata e riduce l’impatto ambientale già dai tempi della precedente amministrazione, come conferma l’allora assessore alle partecipate Massimiliano Grasso, oggi capogruppo FdI in consiglio comunale: «Esprimiamo soddisfazione per la scelta fatta dal sindaco e dall’amministrazione comunale di utilizzare il finanziamento di 300.000 euro della Regione Lazio per acquistare 6 ecostazioni. L’utilizzo di questo tipo di “cassonetti intelligenti” rientrava nel piano di cui Csp si dotò per razionalizzare e ridurre i costi della raccolta differenziata secondo gli indirizzi della delibera 78. Una scelta partita da Fratelli d’Italia e che oggi si può concretizzare grazie al finanziamento della Regione in cui FdI ha un ruolo trainante e da protagonista e siamo lieti che l’amministrazione comunale di centrosinistra abbia condiviso la bontà di questo nostro progetto».

L’idea dei cassonetti intelligenti arriva alla “messa a terra” dopo un lungo iter iniziato cinque anni fa con l’assessore alle partecipate Massimiliano Grasso, in seguito ripresa in una delibera sulla smart city dall’assessore al bilancio Francesco Serpa (FdI) ed è proprio quest’ultima delibera che ha ottenuto il finanziamento della Regione Lazio, fondamentale tassello per la realizzazione dell’opera.

«Quello sui cassonetti intelligenti è un buon provvedimento che era stato già proposto dall’assessore Grasso di FdI ed è diventato realtà grazie ai contributi erogato dalla Regione Lazio a guida centrodestra, dove è presente il nostro consigliere Emanuela Mari, che ringraziamo per l’attenzione che sempre dedica al nostro territorio» dichiara il coordinatore cittadino Paolo Iarlori «È una ottima iniziativa, che migliorerà il servizio per i cittadini, consentendo un incremento della raccolta differenziata a beneficio dell’ambiente e dell’utenza e, per questo, auspichiamo possa essere in futuro ulteriormente implementata e potenziata».

Il consigliere regionale Emanuela Mari dichiara: “È per noi motivo di profonda soddisfazione vedere dare seguito anche dall’attuale giunta alle iniziative della passata amministrazione, che vanno nella direzione di servizi più efficienti e di una qualità della vita migliore. Le polemiche sono state messe da parte con lungimiranza e, grazie al finanziamento della Regione Lazio, le ecostazioni potranno consentire una raccolta differenziata meno macchinosa e meno inquinante, attenta ai bisogni del contribuente. Questa era la nostra priorità quando abbiamo portato avanti questo progetto come Comune, che ho avuto l’onore di chiudere come consigliere regionale”