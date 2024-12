Valcanneto: partecipazione al bando di riqualificazione del parco Via Leoncavallo

Il Comitato di Zona Valcanneto, Associazione iscritta al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), ha partecipato ad un bando per la concessione di un contributo da parte della Fondazione Cariciv (Cassa Risparmio Civitavecchia).

La richiesta è stata avanzata per un progetto di riqualificazione dell’area verde pubblica che si trova tra Via Leoncavallo e Via Corelli, già anni fa adibita a Parco Giochi ed ora abbandonata ed impraticabile.

Il progetto prevede la realizzazione di un Parco Giochi per i bambini più piccoli (fino a 6 anni) con la collaborazione di alcune mamme di Valcanneto (apertura e chiusura del parco), della Start-up ARTALO (giochi provenienti da materiali di recupero e riciclaggio) e l’intervento del Comune per alcuni interventi strutturali (recinzioni, punti luce ed acqua, cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti, cancello di ingresso, messa in sicurezza delle strutture esistenti, ripulitura iniziale e periodica).

Nelle prossime settimane dovremmo sapere se il progetto è stato accolto fra quelli destinatari di contributo economico.

Questo il comunicato social della pagina Comitato di Zona Valcanneto