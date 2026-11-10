Dopo l’approvazione in Consiglio comunale a Cerveteri, la questione approda a Palazzo Valentini. Al centro della proposta la messa in sicurezza degli accessi da Valcanneto, la viabilità di Via Doganale e il superamento del semaforo sulla Via Aurelia al chilometro 32,500. Dall’opposizione di Cerveteri nuove critiche all’amministrazione comunale per i mancati interventi.

Valcanneto, la sicurezza stradale arriva in Città Metropolitana: il 13 novembre in discussione la mozione sulle uscite di Via Doganale –

CERVETERI – La sicurezza stradale di Valcanneto e le criticità della viabilità lungo Via Doganale approdano all’attenzione della Città Metropolitana di Roma Capitale. Una questione da tempo al centro del dibattito politico locale, che venerdì 13 novembre 2026, alle ore 14, sarà affrontata nel corso della seduta del Consiglio metropolitano, convocata presso l’Aula consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini, a Roma.

Al punto 10 dell’ordine del giorno figura infatti la mozione M60/26, presentata dal consigliere metropolitano Cacciotti e da altri consiglieri, avente per oggetto “Pericolo per i veicoli provenienti da Valcanneto che si immettono su Via Doganale e agevolazione del traffico veicolare”.

Un passaggio istituzionale significativo, che riporta al centro dell’attenzione la necessità di individuare soluzioni concrete per migliorare la sicurezza degli automobilisti e rendere più scorrevole la circolazione in un’area particolarmente importante per i collegamenti tra Valcanneto, Cerveteri e la Via Aurelia.

Dalla mozione di Fratelli d’Italia a Cerveteri al Consiglio metropolitano

L’iniziativa che sarà discussa a Palazzo Valentini trae origine da un’analoga mozione presentata nel Consiglio comunale di Cerveteri dal gruppo di Fratelli d’Italia, con relatore il capogruppo Luigino Bucchi.

Il documento, dedicato alla messa in sicurezza delle uscite di Valcanneto su Via Doganale e al superamento del semaforo situato in prossimità dell’intersezione con la Via Aurelia, al chilometro 32,500, è stato approvato nella seduta consiliare dello scorso 28 ottobre 2026.

Un’approvazione che, tuttavia, si è consumata in un clima di evidente contrapposizione politica.

Secondo quanto riferito dai consiglieri di opposizione, infatti, prima della discussione della mozione la sindaca di Cerveteri e alcuni consiglieri di maggioranza hanno abbandonato l’aula consiliare, mentre i rappresentanti del Partito Democratico rimasti presenti hanno scelto di astenersi.

Il documento ha quindi ottenuto il voto favorevole unanime dei consiglieri di opposizione, senza il sostegno della maggioranza.

Una circostanza che, secondo i promotori dell’iniziativa, evidenzia le divisioni politiche attorno a una problematica che riguarda direttamente la sicurezza dei cittadini e che, proprio per la sua rilevanza, richiederebbe un impegno condiviso da parte delle istituzioni.

Il precedente: una mozione approvata all’unanimità, ma rimasta senza seguito

La vicenda assume un significato ancora più rilevante alla luce di un precedente passaggio amministrativo.

Già in passato, infatti, il Consiglio comunale di Cerveteri aveva discusso e approvato all’unanimità, con il voto favorevole sia della maggioranza sia dell’opposizione, un’altra mozione presentata sempre da Luigino Bucchi.

In quell’occasione, il documento impegnava l’amministrazione comunale ad avviare tutte le iniziative necessarie, attraverso il coinvolgimento degli enti competenti, per affrontare e superare le problematiche legate al semaforo situato al chilometro 32,500 della Via Aurelia.

Un indirizzo politico condiviso dall’intero Consiglio comunale che, secondo quanto denunciato dall’opposizione, non avrebbe però trovato concreta attuazione.

A seguito di un successivo accesso agli atti, infatti, non sarebbero emerse iniziative amministrative intraprese per dare seguito agli impegni assunti.

Una circostanza sulla quale i consiglieri di opposizione sollevano interrogativi, chiedendo sostanzialmente perché una decisione approvata dall’intera assemblea cittadina non abbia prodotto, fino a oggi, risultati tangibili.

Via Doganale e Valcanneto, una questione di sicurezza e mobilità

Al di là delle contrapposizioni politiche, la questione riguarda un problema concreto per la viabilità del territorio.

Le immissioni dei veicoli provenienti da Valcanneto su Via Doganale rappresentano il principale elemento di preoccupazione evidenziato nella mozione, insieme alla necessità di migliorare la fluidità del traffico e affrontare le criticità connesse al sistema semaforico in prossimità della Via Aurelia.

La richiesta è quella di arrivare a una valutazione complessiva della situazione, individuando, con il coinvolgimento degli enti competenti, interventi capaci di garantire condizioni di maggiore sicurezza e una circolazione più efficiente.

Per i residenti di Valcanneto, così come per gli automobilisti che quotidianamente percorrono queste arterie, la questione non riguarda soltanto i tempi di percorrenza, ma soprattutto la possibilità di utilizzare collegamenti stradali adeguati e sicuri.

Il 13 novembre il confronto a Palazzo Valentini

L’inserimento della mozione nell’ordine del giorno del Consiglio metropolitano rappresenta dunque un nuovo passaggio istituzionale di una vicenda che, a livello comunale, ha già conosciuto due distinti pronunciamenti consiliari.

Da una parte, la precedente mozione approvata all’unanimità e, secondo l’opposizione, rimasta senza seguito; dall’altra, quella del 28 ottobre, sostenuta dai soli consiglieri di minoranza e ora seguita dall’iniziativa in sede metropolitana.

La discussione del 13 novembre offrirà l’occasione per riportare il problema all’attenzione di un livello istituzionale più ampio, con l’obiettivo di favorire il confronto sulle possibili soluzioni e sulle competenze necessarie per intervenire.

Resta naturalmente da verificare quale sarà l’esito della discussione e quali eventuali impegni potranno essere assunti.

Per l’opposizione di Cerveteri, il passaggio in Città Metropolitana rappresenta soprattutto l’opportunità di trasformare le richieste avanzate in Consiglio comunale in un percorso amministrativo concreto.

La sicurezza degli accessi di Valcanneto, il miglioramento della viabilità di Via Doganale e il superamento delle criticità del semaforo sulla Via Aurelia tornano così al centro dell’agenda politica.

La vera sfida, adesso, sarà passare dalle mozioni agli interventi, affinché gli impegni assunti nelle sedi istituzionali possano tradursi in risposte concrete per il territorio e per i cittadini.