Sono numerosi gli interventi che secondo il comitato devono essere messi in atto

Valcanneto, il Comitato di Zona segnala le criticità all’amministrazione

Il Comitato di Zona di Valcanneto – Poggio Aurelio, tenuto conto della ormai riapertura di tutte le attività rimaste ferme a seguito della pandemia corona virus, segnala a codesta Amministrazione comunale, le criticità rilevate nel territorio di Valcanneto formulando, nel contempo, le seguenti richieste di intervento:

Si richiede un adeguato intervento di pulizia del fosso di salvaguardia sito in prossimità di Via Guido d’Arezzo, che risulta essere invaso di sterpaglia e rifiuti ingombranti di vario genere come risulta da foto allegate. È ben nota l’importanza di tale opera per la tutela del territorio, la cui sicurezza, nelle attuali condizioni, risulta essere fortemente compromessa;

Si richiede il ripristino del servizio Compattatore per il ritiro sfalci presso il punto di raccolta di Via Vivaldi, come precedentemente effettuato prima della sospensione causa corona virus;

Si richiede l’apertura giornaliera e senza vincolo di prenotazione dell’Isola ecologica di Cerveteri per il conferimento di tutti i rifiuti da poter conferire in tutte le giornate della settimana di apertura

Si richiede il servizio di uno scarrabile per rifiuti ingombranti almeno una volta al mese presso il territorio di Valcanneto;

Si richiede l’attivazione di telecamere di sorveglianza presso punti sensibili, in particolare su Via Vivaldi al fine di controllare eventuali lasciti di rifiuti su strade o zone del territorio, cosi come purtroppo verificato anche nel recente passato;

Si richiede l’apertura secondo le norme di igiene pubblica previste (sanificazione dell’area giornaliera) del Parco Giochi sito in Largo Giordano (Valcanneto);

Si richiede la disinfestazione anti zanzare del territorio con sostanze non nocive per persone ed animali;

Si richiede il puntuale rispetto del calendario relativo alla pulizia del verde con annesso servizio di raccolta dell’erba tagliata;

Si richiede l’immediata pulizia del verde per le scarpate adiacenti Via Vivaldi ed a quella di Largo Albinoni;

Si richiede la pulizia del Bosco invasa da alberi caduti e da erba alta che impediscono di fatto il camminamento lungo il percorso, verificando altresì la necessità di effettuare interventi necessari per la sicurezza delle persone che ne usufruiscono.

Si richiede l’annessione del servizio del taglio erba anche per gli spazi verdi adiacenti Largo Boito, ove è collocato l’Ufficio Postale e lo spazio verde ove è posiziona la fermata del servizio di trasporto pubblico.

Si ringrazia per l’attenzione

Il Presidente

Antonella Temperini