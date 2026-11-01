La Sindaca Elena Gubetti e l’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi fanno il punto sulla sicurezza dei sentieri e sul piano di gestione dell’area, già inviato alla Città metropolitana. Attenzione particolare ai percorsi vicini alle scuole e all’Aula verde

Valcanneto, crollano anche alberi ancora verdi. Il Comune annuncia nuovi interventi nel bosco

Alberi morti da rimuovere e altri, apparentemente sani e ancora verdi, crollati improvvisamente a terra. È la situazione descritta dalla Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti in un video girato nel bosco di Valcanneto insieme all’assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi. L’Amministrazione annuncia nuovi interventi nei prossimi giorni, mentre prosegue l’iter del piano per la gestione del bosco. Gubetti ricorda che poco più di un anno fa il sentiero era già stato interessato da lavori di messa in sicurezza. A distanza di un periodo relativamente breve, sono però emerse nuove criticità. A preoccupare la sindaca è soprattutto la caduta di alberi che, osservati dall’esterno, sembravano ancora in salute. “Se noi non iniziamo a gestire il bosco, le alberature crolleranno perché entrano in competizione fra loro”, afferma Gubetti, richiamando la necessità di dare seguito al piano di interventi elaborato insieme all’assessore all’Ambiente.

Gnazi distingue due fronti di lavoro. Il primo riguarda la pianificazione della gestione del bosco, con il piano già trasmesso alla Città metropolitana e un confronto ancora in corso. Un percorso che, spiega l’Assessore, richiede tempi burocratici piuttosto lunghi, ma che l’Amministrazione sta portando avanti. L’altro fronte è quello della sicurezza, soprattutto lungo i sentieri vicini alle scuole e nell’Aula verde. Qui, secondo quanto riferisce Gnazi, le condizioni cambiano rapidamente, anche da un mese all’altro, rendendo necessari nuovi interventi di rimozione. “Ci sono sempre più alberi morti e questi devono essere assolutamente rimossi per questioni di sicurezza”, sottolinea l’Assessore.

Nell’ultima parte del video, Gubetti torna sulle modalità con cui l’Amministrazione intende affrontare il deperimento del bosco. “La gestione scientifica di un bosco non significa tagliare solo quello che è secco”, spiega. La Sindaca indica la necessità di diradamenti selettivi, intervenendo anche su alberature apparentemente vive che, secondo la valutazione da lei illustrata, contribuiscono alla competizione tra le piante e accelerano il deterioramento dell’area. Una scelta che Gubetti lega alla conservazione del patrimonio naturale di Valcanneto: “Il nostro obiettivo è quello di proteggere e consegnare alle generazioni future questo patrimonio”.