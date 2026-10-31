Dissuasori posizionati da pochi giorni a Cerveteri: divelto e gettato via quello a Borgo San Martino. Duro affondo del vicesindaco Ferri

CERVETERI — Non è durato neanche il tempo di svolgere la sua funzione preventiva che il nuovo dissuasore di velocità installato nel territorio comunale è già finito nel mirino dei vandali. Questa mattina, a Borgo San Martino, il dispositivo è stato letteralmente divelto dal suolo e gettato con violenza ai lati della storica casa cantoniera.

​Un episodio di gravissima inciviltà che si è verificato a pochissimi giorni di distanza dall’intervento dell’amministrazione comunale, che aveva disposto la posa dei dissuasori in diversi punti strategici del territorio per rispondere alle pressanti richieste di sicurezza stradale avanzate dai residenti.

​La condanna ferma dell’amministrazione

​Duro e senza appello il commento del vicesindaco e assessore Riccardo Ferri, che ha espresso tutta la propria indignazione per un atto che definisce vile e irresponsabile nei confronti dell’intera comunità.

​”È un gesto inqualificabile e vergognoso”, ha dichiarato con fermezza il vicesindaco Riccardo Ferri. “Chi compie atti di questo tipo dimostra un totale disprezzo non solo per i beni pubblici e per il denaro della collettività, ma soprattutto per la sicurezza dei cittadini e dei nostri figli. Quei dissuasori erano stati richiesti a gran voce dal quartiere per tutelare la sicurezza stradale e rallentare la corsa dei veicoli. Danneggiare la cosa pubblica significa colpire direttamente la propria comunità. Non faremo un solo passo indietro: ripristineremo subito il dispositivo e chiederemo tolleranza zero contro i responsabili di questo scempio”.

​Le forze dell’ordine e la Polizia Locale sono già al lavoro per ricostruire l’accaduto e verificare la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza nella zona, con l’obiettivo di identificare nel più breve tempo possibile gli autori del raid vandalico.

Riccardo Dionisi