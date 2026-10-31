Questo pomeriggio, 31 ottobre, al Granarone con artisti del territorio tra musica, letteratura e arte
Quando la musica diventa solidarietà a Cerveteri –
Un appuntamento speciale questo pomeriggio, sabato 31 ottobre alle ore 15:30 a Cerveteri all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone.
La musica e tantissimi artisti del territorio, incontrano la solidarietà: un bel pomeriggio, tra note, letture e arte.
La Soprano Elena Danusia, i musicisti dell’Associazione Amici della Musica del Maestro Augusto Travagliati e i ragazzi del “Mezzo Forte Clarinet Quartet – Trio Edition”, che hanno preparato un medley davvero speciale.
Un evento organizzato da Auser insieme a Scuolambiente con ingresso gratuito e offerta libera in favore dell’Associazione di promozione sociale a sostegno delle famiglie con figli e parenti affetti da mutazione del gene COL4A1/COL4A2.