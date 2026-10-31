Halloween a Cerveteri: al via la terza edizione di “Boccetta o scherzetto” tra vicoli spettrali, treni magici e sapori locali

Tutto è pronto nel Centro Storico di Cerveteri per “Boccetta o scherzetto”, la manifestazione di Halloween del Litorale laziale firmata dal Rione Boccetta, che per la sua terza edizione propone un palinsesto rinnovato e raddoppiato su due giornate.

Il programma del weekend

Sabato 31 ottobre (dalle 17:30 alle 23:00) – I Vicoli del Terrore: L’antico borgo in pietra si trasforma in un percorso immersivo a tema horror. L’accesso prevede un contributo simbolico di 1€, con la possibilità di acquistare un QR Code al prezzo di 2€ per l’accesso prioritario (salta la fila).

L’antico borgo in pietra si trasforma in un percorso immersivo a tema horror. L’accesso prevede un contributo simbolico di 1€, con la possibilità di acquistare un QR Code al prezzo di 2€ per l’accesso prioritario (salta la fila). Sabato 31 ottobre e Domenica 1° novembre – La Piazza della Magia: Piazza Santa Maria ospiterà tutte le attività dedicate a bambini e famiglie, del tutto gratuite, tra cui laboratori creativi, spettacoli d’illusionismo e l’atteso Hogwarts Express, il treno scenografico ispirato alla saga di Harry Potter.

Gastronomia, artigianato e rete cittadina

Ad arricchire l’atmosfera ci saranno gli stand gastronomici gestiti dalle Signore del Rione Boccetta, con ricette e prodotti del territorio, affiancati da esposizioni di artigianato locale. L’iniziativa si avvale del supporto delle attività commerciali della città in veste di sponsor e della partecipazione volontaria dei residenti.

Organizzazione e patrocini

L’evento è patrocinato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dal Comune di Cerveteri, con la collaborazione tecnico-logistica della Multiservizi Caerite.

“Il successo delle precedenti edizioni è un punto di partenza per offrire alla città un momento di svago unico. Vedere il nostro Centro Storico trasformarsi e riempirsi di famiglie è la soddisfazione più grande, sia da organizzatori che da cittadini”, spiegano i rappresentanti del Rione Boccetta.

I dettagli e il programma completo sono consultabili sui canali social ufficiali del Rione Boccetta.