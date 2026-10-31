È un fenomeno stagionale che riguarda circa 200 esemplari in tutta Italia annualmente

Delfino spiaggiato sulla costa di Furbara: allertate Capitaneria e ASL –

Questa mattina è stato individuato il corpo di un delfino spiaggiato in località Furbara, ai così detti scoglietti, nel comune di Cerveteri. L’esemplare è stato fotografato lungo la spiaggia e sono già state allertate la Capitaneria di Porto e la ASL Roma 4 che dovrebbero intervenire prossimamente per occuparsi della carcassa.

In media si spiaggiano circa 200 delfini ogni anno lungo le coste italiane. Il Mar Tirreno, lambendo regioni ad altissima frequenza di passaggi come la Toscana, il Lazio e la Campania, registra storicamente una quota molto significativa di questi eventi. Le specie di gran lunga più colpite sono il tursiope e la stenella striata.

Tra gennaio e aprile si registra storicamente la concentrazione più alta di spiaggiamenti. Questo incremento coincide con le forti mareggiate invernali (che spingono a riva gli animali malati o le carcasse) e con i periodi di forte stress biologico causati dalle infezioni virali stagionali.

Il fenomeno dello spiaggiamento dei cetacei in Italia è attentamente monitorato dalla Banca Dati Spiaggiamenti (gestita dal CIBRA dell’Università di Pavia e dal Museo di Storia Naturale di Milano) e da progetti europei come Life Delfi.