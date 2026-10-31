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Cerveteri, temporaneo trasferimento dello sportello dell’Ufficio Protocollo

31 Ottobre 2026





Per consentire i lavori di risanamento dei locali situati al Parco della Legnara

Cerveteri, temporaneo trasferimento dello sportello dell’Ufficio Protocollo –

Il Comune di Cerveteri ha diffuso una nota con la quale si avvisa che dal 2 al 30 novembre 2026, lo sportello al pubblico dell’Ufficio Protocollo sarà temporaneamente trasferito presso Piazza Risorgimento n. 1, per consentire i lavori di risanamento dei locali situati al Parco della Legnara

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

  • Dal lunedì al venerdì: 9:00 – 12:00
  • Martedì e giovedì anche il pomeriggio: 15:00 – 17:00

Per le attività di back office, la gestione della corrispondenza e degli atti in deposito, il riferimento sarà l’Ufficio Messi in via del Granarone.

Per comunicazioni e informazioni è possibile scrivere a: protocollo@comune.cerveteri.rm.it