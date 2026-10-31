Per consentire i lavori di risanamento dei locali situati al Parco della Legnara
Cerveteri, temporaneo trasferimento dello sportello dell’Ufficio Protocollo –
Il Comune di Cerveteri ha diffuso una nota con la quale si avvisa che dal 2 al 30 novembre 2026, lo sportello al pubblico dell’Ufficio Protocollo sarà temporaneamente trasferito presso Piazza Risorgimento n. 1, per consentire i lavori di risanamento dei locali situati al Parco della Legnara
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
- Dal lunedì al venerdì: 9:00 – 12:00
- Martedì e giovedì anche il pomeriggio: 15:00 – 17:00
Per le attività di back office, la gestione della corrispondenza e degli atti in deposito, il riferimento sarà l’Ufficio Messi in via del Granarone.
Per comunicazioni e informazioni è possibile scrivere a: protocollo@comune.cerveteri.rm.it