Maria ed Ezio Zinno hanno donato un’enciclopedia in memoria del figlio, ex alunno dell’istituto. Intanto riparte il progetto di lettura della maestra Fiammetta, che coinvolge la primaria e la scuola dell’infanzia Montessori

Cerveteri, 21 volumi per ricordare Mirko. Il dono dei genitori alla biblioteca della Giovanni Cena

Ventuno volumi che custodiscono un ricordo e che adesso saranno a disposizione dei bambini. La biblioteca dell’Istituto comprensivo Giovanni Cena di Cerveteri si arricchisce di un’enciclopedia donata da Maria ed Ezio Zinno in memoria del figlio Mirko, ex alunno della scuola prematuramente scomparso. Un gesto che lega la memoria di Mirko alla vita dell’istituto, dove ha ripreso il via il progetto di lettura tenuto dalla maestra Fiammetta. L’iniziativa coinvolge anche quest’anno gli alunni della scuola primaria, accolti nei locali della biblioteca scolastica, e i bambini della scuola dell’infanzia Montessori.

La biblioteca, realizzata grazie ai fondi del PNRR e alla generosità dei genitori, accoglie così un’opera alla quale la scuola intende affidare anche una funzione educativa: raccontare ai più piccoli come siano cambiati gli strumenti attraverso i quali si cerca e si approfondisce il sapere. Nel presentare la donazione, l’istituto richiama il confronto con un presente segnato dall’intelligenza artificiale e dalla rapidità con cui si può accedere alle informazioni. Quei volumi serviranno a spiegare ai bambini che, prima di poter ottenere una risposta in pochi istanti, la ricerca passava attraverso le pagine dei libri. Le enciclopedie entravano nelle case anche a costo di sacrifici economici e venivano custodite come beni preziosi.

“L’Enciclopedia donata dalla famiglia Zinno non è solo un ricordo d’affetto per il nostro Mirko, ma anche una lezione viva per i nostri ragazzi su come si sia evoluto il mondo e su come sia cambiato il nostro presente”, spiegano dall’istituto. Il dono di Maria ed Ezio diventerà dunque un’occasione per riflettere sul significato dello studio e sul valore dell’approfondimento. Tra le letture della maestra Fiammetta e le pagine dell’enciclopedia, l’invito rivolto agli alunni è quello di coltivare la curiosità e imparare a cercare con pazienza. Un modo per accompagnare la loro crescita, mantenendo vivo, nella scuola che ha frequentato, il ricordo di Mirko.