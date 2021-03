Share Pin 8 Condivisioni

Vaccino Sputnik, partita la valutazione da parte dell’EMA

L’Ema ha avviato la valutazione del vaccino russo Sputnik V.

A presentare la domanda, come ha dichiarato l’ente valutatore, è stata la filiale tedesca del gruppo.

La decicione di avviare la revisione in tempo reale si basa sui risultati di studio di laboratorio e studi clinici sugli adulti.

La revisione durerà fino a quando saranno disponibili prove sufficienti per la domanda formale di autorizzazione all’ammissione in commercio “Sebbene l’Ema non sia in grado di prevedere le tempistiche, dovrebbero richiedere meno tempo del solito”.