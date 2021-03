Share Pin 76 Condivisioni

Vaccino, Aifa vieta l’utilizzo di un lotto AstraZeneca. L’azienda: “Nostro vaccino sicuro”

Dopo lo stop della Danimarca alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, per verifiche sulla sua sicurezza, la casa farmaceutica rassicura con una nota.

“La sicurezza del vaccino – si legge in una nota – è stata ampiamente studiata nei trial clinici di fase 3 e i dati sottoposti a peer-review confermano che il vaccino è generalmente ben tollerato. Lo stop in Danimarca è precauzionale, per verificare l’eventuale correlazione tra la somministrazione del vaccino e problemi di coagulazione del sangue”.