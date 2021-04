Share Pin 2 Condivisioni

Obiettivo è raggiungere le 500mila somministrazioni al giorno

Vaccini, Figliuolo: “Target ad ogni Regione”

Un target giornaliero di somministrazioni per ciascuna Regione da rispettare quotidianamente e nell’arco di una settimana, con l’obiettivo di dare una regolarità alla campagna vaccinale.

Lo prevede il commissario per l’emergenza Covid, Figliuolo, per raggiungere l’obiettivo delle 500mila inoculazioni al giorno in tutto il Paese.

I valori vengono assegnati alle Regioni dieci giorni prima dell’inizio di ogni settimana del target di riferimento.